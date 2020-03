Corona virus: gli aggiornamenti dall’Italia ed Europa

Buone notizie da Codogno, primo centro colpito dall’epidemia del corona virus, si registrano zero contagi. In Europa, invece, con l’aumento dei casi di contagio da Corona Virus, si inizia a considerare la chiusura delle frontiere. Nello specifico si parla di quella del Brennero.

La situazione europea

In queste ore in numero dei contagi in Europa sta crescendo ed è necessario adottare provvedimenti veloci in grado di contenere la situazione. In Austria si va verso la chiusura del Brennero al passaggio dei cittadini, mentre i trasporti di merci verranno garantiti. Gli italiani che si recano in Austria, però, devono portare con loro un certificato medico e sottoporsi ad un auto isolamento per 14 giorni. Queste sono le disposizioni del cancelliere Kurz.

La situazione politica Italiana

È atteso nella giornata di oggi un nuovo Consiglio dei Ministri dove si discuterà del pareggio di bilancio e del suo conseguente scostamento. Il voto sarà scaglionato in Parlamento, in rispetto del protocollo sanitario. Paura anche in aula dopo i risultati del corona test sul deputato Pedrazzini, che non sarà presente in aula.

Dall’opposizione Matteo Salvini critica il governo e, dopo l’incontro di ieri, ribadisce che l’unica misura da considerare sia il blocco totale delle imprese ma, per fare questo è necessario che ci siano le coperture finanziarie adeguate, cosa di cui si parla ma non vi è ancora nulla di fatto.

Sul tema si esprime negativamente Buffagni, viceministro del governo giallo rosso. Viene dimostrata l’importanza, soprattutto in queste ore, della filiera sanitaria ed economica che deve essere garantita ai cittadini. È necessaria, però, una maggiore limitazione negli orari e, soprattutto, rispettare le norme imposte in questo particolare periodo.

La situazione sanitaria

Anche se continuano a crescere i contagi in Lombardia, Veneto e Piemonte che chiede che sia dichiarato lo stato di emergenza, buone notizie arrivano da Codogno. La prima città colpita dal contagio del Corona Virus registra nella giornata di ieri zero contagi. Il dato rassicura le istituzioni e dimostra l’importanza della quarantena.

Per fronteggiare l’emergenza corona virus, la Cina è pronta a sostenere l’Italia inviando un pool di sanitari che potranno aiutare il Governo e la sanità italiana, a prendere i necessari provvedimenti volti a contenere l’emergenza. Sul posto arriveranno, in particolare, uno specialista del “Chinese Center for Desease Control and Prevention” e un membro della “Croce Rossa di Pechino”.