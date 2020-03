Coronavirus: 1.809 morti, il Papa a piedi a Roma in preghiera

È salito a 1.809 il numero di vittime per Coronavirus, con 368 decessi nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero di morti più elevato registrato in un solo giorno in Italia. Intanto il numero complessivo di persone contagiate è di oltre 27 mila unità (tra queste ci sono anche i pazienti guariti e quelli deceduti). Preoccupa la situazione nella regione Lombardia, dove il nuovo bilancio dei morti è di 252 persone in un giorno. Intanto hanno fatto il giro del mondo le immagini del Papa a piedi per le strade deserte di Roma, in preghiera fuori dal Vaticano.

Papa prega per la fine dell’epidemia

Papa Francesco I ha varcato il confine dello Stato del Vaticano per recarsi a piedi in preghiera all’interno della basilica di Santa Maria Maggiore e a San Marcello al Corso, di fronte al crocifisso che in passato salvò la città di Roma dalla peste nel Cinquecento. Le immagini che vedono il pontefice camminare a piedi in una Roma deserta sono state riprese dai più importanti mass media internazionali, a testimonianza della gravità della situazione in cui versa oggi l’Italia.

Coronavirus, situazione critica in Lombardia

Sono 252 le nuove vittime nella regione Lombardia rispetto alla giornata ieri. Superato di oltre 100 unità il numero più alto registrato un paio di giorni fa, quando morirono 149 persone. Cresce anche il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, nonostante i casi siano diminuiti rispetto alla media dei giorni scorsi. Secondo gli ultimi dati aggiornati (domenica 15 marzo), nella regione Lombardia ci sono 757 pazienti in terapia intensiva, 25 in più rispetto alle ultime 24 ore (a fronte di una media giornaliera di 40 ricoverati). Scoppia anche il caso mascherine. Il Governo ha inviato alla Lombardia un totale di 500 mila mascherine, mentre l’assessore al Welfare Gallera ha sottolineato che la regione ne ha bisogno di 300 mila al giorno.