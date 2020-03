Coronavirus: Conte annuncia la proroga del blocco totale oltre il 3 aprile

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il premier Giuseppe Conte ha annunciato la proroga del blocco totale oltre il 3 aprile, data che al momento segna la fine della chiusura forzata di scuole e attività commerciali, oltre all’obbligo di stare a casa. Il primo ministro ha dichiarato che quando verrà raggiunto il picco e i contagi per Coronavirus inizieranno a diminuire l’Italia non potrà tornare subito come prima, sottolineando la necessità di estendere le misure restrittive prese con l’ultimo Decreto anche oltre la data del 3 aprile.

Verso la stretta alle attività motorie

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha dichiarato nelle ultime ore che il governo sta valutando anche l’ipotesi di vietare tutte le attività motorie all’aperto. Spadafora ha chiarito che in un primo momento l’esecutivo, in accordo con quanto riferito dalla comunità scientifica, ha dato la possibilità agli italiani di praticare una salutare attività sportiva nel rispetto della distanza di almeno un metro con le altre persone. Le immagini trasmesse durante i telegiornali e le testimonianze dei cittadini hanno però messo in evidenza come troppe persone abbiano approfittato di questa condizione speciale per uscire di casa e non rispettare così la norma prioritaria, quella cioè di restare a casa.

Il nuovo Decreto non prima del fine settimana

Eventuali nuovi provvedimenti, tra cui anche il probabile divieto assoluto a praticare attività motorie all’aperto, saranno presi non prima del weekend. Secondo una recente agenzia Ansa, il Governo starebbe pensando anche a un’ulteriore stretta per stazioni di servizio, bar e supermercati, che continuano a restare aperti come previsto dal Decreto del 10 marzo scorso.