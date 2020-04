Coronavirus, negli Stati Uniti aumenta il numero dei morti per il secondo giorno consecutivo

Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti si sono registrati 1973 morti, in linea con i numeri del giorno precedente. In totale sono quasi 15mila le persone decedute (precisamente 14.817) e questo fa balzare l’America al secondo posto nella classifica dei morti per Covid 19, seconda solo all’Italia che sta per tagliare il traguardo dei 17.700. In terza posizione segue la Spagna che invece ha registrato 14.792 decessi. Questi, secondo la Johns Hopkins University, i numeri della pandemia che non ha risparmiato nessun Paese al mondo e che per il momento non sembra fermare la sua corsa. In America in tutto sono 432.132 i contagiati e i guariti poco meno di 24mila.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha voluto lanciare un messaggio di speranza alla nazione, sostenendo che nel corso di queste prime settimane il Paese ha imparato molto e ha potuto far tesoro di questa esperienza per limitare i contagi e prendersi cura degli ammalati. Il tycoon si è dimostrato molto fiducioso e sicuro che l’incubo avrà presto fine. Rispetto alle iniziali previsioni di una stima di circa 250mila morti, le misure di contenimento adottate rendono sicuramente più positive le previsioni per il futuro.

Intanto la first lady Melania ha voluto dimostrare tutta la sua vicinanza al popolo italiano e ha contattato Laura Mattarella, figlia del Presidente della Repubblica italiana. La moglie di Trump ha voluto innanzitutto esprimere le sue più sentite condoglianze per tutti gli italiani deceduti nella battaglia contro questa terribile malattia e ha comunicato tutta la sua speranza che il trend positivo continui anche nei prossimi giorni, fino ad una totale scomparsa del virus. Ha voluto infine sottolineare la vicinanza del popolo americano a quello italiano che si è concretizzato con l’invio di aiuti per circa 100milioni di dollari, nella speranza che l’emergenza possa presto finire sia in Italia che nel resto del mondo, così come negli Stati Uniti.