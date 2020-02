Coronavirus: quali sono gli ultimi aggiornamenti

Si è ormai conclusa la quarantena per i cinquantacinque italiani che erano stati isolati nella struttura militare della Cecchignola a causa del possibile contagio del coronavirus. Gli italiani infatti, ritornati dalla Cina il 3 febbraio, a breve potranno uscire dalla struttura. La coppia di cinesi ricoverata allo Spallanzani invece è in continuo miglioramento e per questo nei prossimi giorni potrebbe lasciare la terapia intensiva. Il marittimo di Sanremo sbarcato in Cambogia dalla nave da crociera Westerdam (su cui c’era una persona contagiata proveniente dagli Stati Uniti) potrà invece tirare un sospiro di sollievo. Egli è stato sottoposto al test per il coronavirus ma è risultato negativo.

Coronavirus: qual è la situazione sulla Diamond Princess

La Diamond Princess, la nave da crociera che è ormai bloccata da circa due settimane a Yokohama, è ancora in una situazione di stallo. Intanto due persone che erano a bordo della nave e sono state contagiate sono morte. Domani invece dovrebbero rientrare i circa trenta italiani che erano bloccati sulla nave. Intanto continuano i test medici sia su di loro che sugli altri europei che torneranno poi con il Boeing dell’Areonautica militare. I contagi da coronavirus aumentano però giorno dopo giorno: gli ultimi registrati sono circa tredici e il numero dunque è salito a 634 persone.

Coronavirus: che cosa succede in Cina negli ultimi giorni

La Commissione sanitaria nazionale della Cina ha comunicato che ci sono stati altri 114 decessi e 394 nuovi contagi. Nella città in cui si è verificata la maggiore epidemia, ovvero Hubei, ci sono stati altri 349 contagi mentre 279 persone sono risultate negative ai test dell’acido nucleico. La Cina si sta impegnando per controllare l’epidemia e la strategia sembra stia funzionando. In ogni caso prima del 10 marzo tutte le aziende dello Hubei non riprenderanno il proprio lavoro. Intanto il ministero degli Affari esteri di Taiwan ha vietato le importazioni di maiali vivi e di altri prodotti suini provenienti dall’Italia.