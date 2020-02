Coronavirus: Salone di Ginevra annullato, primi contagi in Nigeria e Olanda

In attesa di conoscere le sorti del Gran Premio d’Australia, corsa inaugurale del Mondiale di Formula 1 in programma a metà marzo, il settore dell’automotive subisce un altro duro colpo a causa del coronavirus. Infatti, è di oggi la notizia dell’annullamento del Salone dell’auto di Ginevra, dopo la decisione della Svizzera di sospendere tutti gli eventi con più di mille persone fino al prossimo 15 marzo. Nella giornata di ieri, era trapelata la notizia dell’assenza di Louis Camilleri, amministratore delegato della Ferrari, quando gli organizzatori dell’importante evento automobilistico avevano confermato per l’ennesima volta il regolare svolgimento del Salone.

Primi casi in Nigeria e Olanda

In Nigeria c’è il primo caso confermato di coronavirus: si tratta di un uomo tornato da Milano lo scorso 25 febbraio. Secondo quanto annunciato dal ministero della Salute del Paese nigeriano, l’uomo è attualmente ricoverato presso l’ospedale di Lagos in condizioni definite stabili. Al momento, il paziente non presenterebbe dunque sintomi che possano far temere circa il decorso favorevole della malattia. Oltre alla Nigeria, nelle ultime ore anche l’Olanda ha registrato il primo caso di contagio da Covid-19. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe un cittadino di Tilburg, di recente in visita nel nord Italia. Alla lista delle città francesi con almeno un caso di coronavirus confermato, si è aggiunta da poco Nizza. Anche in questo caso, la persona era da poco tornata da Milano.

Bilancio aggiornato in Italia

Il nuovo bilancio aggiornato parla di 650 casi confermati in Italia e 17 vittime. Rispetto alla giornata di ieri, si contano tre nuovi decessi, tutti nella regione Lombardia. Stando alle dichiarazioni del capo della Protezione Civile Borrelli, le nuove vittime avevano un’età superiore a 80 anni. Oltre ai tre decessi di ieri, infine, si registrano anche tre guarigioni, con il numero di pazienti che ha sconfitto il coronavirus salito a 40 unità.