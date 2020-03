Covid-19: la situazione a New-York, Spagna, Argentina e Cina

Continua ad aumentare il numero dei morti in tutto il mondo a causa della pandemia provocata dal Covid-19. Allo stato attuale i decessi hanno raggiunto quota 34mila, così come si legge sull’ultimo bollettino pubblicato dall’Università americana Johns Hopkins. Il numero dei pazienti guariti è invece di 151991.

Sono 1000 i decessi registrati solo nello Stato di New York. Questo secondo il bilancio del New York Times, sebbene il dato non sia ancora aggiornato e secondo alcuni calcoli dovrebbe attestarsi intorno a 1026. Andrew Cuomo, governatore dello Stato, aveva annunciato nella giornata di ieri che i contagi sono saliti a 59513, di cui 2037 ancora in terapia intensiva. La Spagna registra 80110 casi, contro gli 82156 della Cina. I decessi sono 6803, mentre i guariti 14709.

In Argentina è stata estesa la quarantena fino al 12 di Aprile, così come annunciato dal presidente Alberto Fernández. In un comunicato rivolto alla cittadinanza e diffuso dal palazzo governativo di Olivos, in seguito agli incontri con esperti e amministratori locali, Fernández ha spiegato di “essere molto contento” per come “ci siamo comportati come società”. La quarantena prolungata avrà l’effetto di limitare la diffusione del virus ma anche di guadagnare prezioso tempo. Il capo di Stato assicura che “stiamo sfruttando questa situazione molto bene”, in un clima di “guerra contro un esercito invisibile che ci attacca in luoghi dove a volte non lo aspettiamo”. Fernández ha inoltre ha fatto presente che l’Argentina rientra, così come voluto dall’Organizzazione mondiale della sanità, fra i 10 Paesi chiamati a testare il vaccino, aspetto che comporterà “un riconoscimento nei nostri confronti da parte della comunità internazionale”. In base alle ultime statistiche fornite dalle autorità sanitarie in Argentina allo stato attuale il numero dei contagi è salito a 820, mentre i decessi si mantengono a 20.

La Cina registra solo 30 nuovi contagi da Coronavirus, di cui uno avvenuto dell’area di Gansu. Stando ai dati forniti dalla Commissione sanitaria nazionale i decessi sono saliti a 3304. Solo 4 casi si sono verificati nella provincia dello Hubei ritenuta epicentro della pandemia. Si registrano anche contagi di ritorno ammontano a 723, di cui 93 guariti. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 630, di cui 19 gravi. Le infezioni complessive ammontano a 81470, di cui 2396 ancora in cura. I cittadini dimessi sono 75770.