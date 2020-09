Fermate le riprese di “Batman”, Robert Pattinson positivo al Covid-19

A confermare la notizia è stata la stessa produzione del film che si è vista costretta a bloccare il set. Attualmente Robert Pattinson si trova in isolamento. L’attore, diventato famoso grazie alla saga di Twhilight, era stato scelto come protagonista del film, per interpretare l’uomo pipistrello. Le riprese cinematografiche sono durate appena tre giorni, dopo che erano già state precedentemente interrotte a causa della pandemia e dell’emergenza mondiale.

Il set che si trova in Inghilterra, negli studi di Leavesden ora è stato chiuso per sanificazione, mentre Robert Pattinson è stato messo in isolamento. La produzione, affidata alla Warner, ha successivamente riferito che anche un altro membro dello staff è risultato positivo al tampone, senza però diffondere il nome. Indiscrezioni parlano comunque di un membro della produzione.

Attualmente le riprese sono bloccate e la produzione del film interrotta, anche se avvisano che si tratta di una condizione temporanea come ha dichiarato un portavoce del colosso cinematografico che si occupa della produzione del film di Batman. Una storia travagliata quella di questo film con le riprese partite a gennaio, nella città di Londra, successivamente tutti si sono spostati a Liverpool nel mese di marzo a causa dell’emergenza sanitaria, sino a sospendere l’attività per il lockdown.

L’uscita del film ha ovviamente subito un rallentamento a causa di questi vari rinvii ed attualmente è prevista per ottobre 2021. Secondo la rivista Variety le riprese dovrebbero durare ancora almeno 3 mesi. Il regista Matt Reese ha lasciato trapelare qualche informazione sulla trama dichiarando che sarà ambientata nel ciclo dei fumetti chiamato “Batman Anno Due”, ossia quando ancora i famosi antagonisti dell’uomo pipistrello sono ancora giovani e non del tutto “formati” come i cattivi che tutto conoscono.

Robert Pattinson reciterà al fianco di Colin Farrell che interpreterà Pinguino, Zöe Kravitz, nei panni di Catwoman, Paul Dano che sarà Enigmista e John Turturro che si calerà nella parte di Carmine Falcone. Nel cast sono presenti anche Barry Keoghan e Peter Sarsgaard. Non resta dunque che aspettare per vedere finalmente il nuovo film su uno dei supereroi più amati dal pubblico, sperando in una pronta guarigione per Robert Pattinson e per chiunque sia stato contagiato dal virus responsabile del Covid-19.