Il Governo chiarisce tramite FAQ i limiti contenuti nell’ultimo Decreto Legge

Alla vigilia della partenza dei nuovi divieti contenuti nell’ultimo Decreto Legge, il Governo ha pubblicato sul sito ufficiale alcune FAQ tese a chiarire gli aspetti più controversi delle regole che saranno in vigore fino al termine delle feste natalizie. Ecco quali sono.

Quali sono i giorni rossi e arancioni?

I giorni rossi vanno dal 24 al 27 compreso, dal 31 dicembre al 3 gennaio compreso e poi 5 e 6 gennaio. Sono arancioni i giorni 26, 29 e 30 dicembre oltre che il 4 gennaio.

Cosa si può fare in questi giorni?

Nei giorni rossi non è possibile uscire di casa e spostarsi dal comune di residenza se non per comprovate necessità. Tutti gli spostamenti devono poi essere giustificati con un’autocertificazione. Nei giorni arancioni, invece, l’autocertificazione non è necessaria e sono liberi gli spostamenti all’interno del proprio comune di residenza. Sia nei giorni rossi che in quelli arancioni è attivo il divieto di uscire di casa dalle ore 22 fino alle 5 del mattino successivo.

Posso visitare i miei cari a Natale?

Nei giorni rossi è possibile visitare amici e parenti per una sola volta al giorno e per non più di due persone. Non rientrano nel conteggio i parenti non autosufficienti conviventi e i ragazzi al di sotto dei 14 anni. Ogni famiglia potrà ospitare al massimo due persone non conviventi, oltre che minori di 14 anni e persone non autosufficienti che convivono.

È possibile raggiungere la seconda casa?

Se la seconda casa è situata all’interno della stessa regione di residenza, è sempre possibile raggiungerla anche nel periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio. Se la casa si trova in una regione differente, non è possibile raggiungerla in quel periodo se non per comprovate necessità e comunque per la permanenza strettamente necessaria a risolvere la problematica.

Quali negozi sono aperti?

I ristoranti restano chiusi dal 24 dicembre al 6 gennaio e possono effettuare solo l’asporto. Nei giorni rossi, invece, restano chiusi i negozi, ma aperti i supermercati e gli altri punti vendita di beni di prima necessità (tabaccai, farmacie, etc.).

Come aiutare i parenti non autosufficienti?

È possibile nei giorni rossi prestare assistenza a parenti non autosufficienti che vivono da soli, anche se si trovano in comuni o regioni differenti da quelli di residenza.

Sono previste multe?

Per coloro che violano le regole che sono presenti nel cosiddetto Decreto Natale sono previste multe amministrative che vanno da un minimo di 400 fino ad un massimo di 1000 euro a persona.