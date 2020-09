Silvio Berlusconi positivo al tampone: probabile sia stato contagiato in Sardegna

Non appena scoperto di essere positivo al Covid, Berlusconi ha convocato giornalisti e televisione. Lo scopo era quello di far sapere all’Italia che le sue condizioni di salute sono buone e che sta lavorando tranquillamente sulla campagna elettorale. Il leader di “Forza Italia” avrebbe voluto annunciarlo direttamente alla TV, ma gli è stato vietato e fino a che non risulterà negativo al tampone si metterà in quarantena, sotto stretta osservazione dei medici. Berlusconi ha quindi deciso di collegarsi in video-chiamata alle manifestazioni di partito anche per cogliere l’occasione e difendere il suo storico amico Flavio Briatore, anche lui positivo al Covid-19.

Proprio l’impresario del “Billionaire” è protagonista assieme all’ex Premier della foto che li ritrae abbracciate e senza mascherina proprio a Porto Rotondo. La foto sarebbe stata scattata l’11 agosto e da allora sono passate 3 settimane nelle quali Briatore è stato ricoverato al San Raffaele e poi in isolamento per Covid. I collaboratori di Berlusconi hanno dichiarato che il leader politico si è sottoposto a ben tre tamponi, i primi due negativi, il terzo positivo. Sembrerebbero essere stati contagiati anche i figli Luigi e Barbara, più fidanzati e nipoti vari.

Arcore sembrerebbe diventato un vero e proprio focolaio e non mancano i commenti di chi se la prende con i collaboratori del Premier. Nonostante risulti asintomatico, Berlusconi ha pur sempre oltre 80 anni e nella vita non gli sono mancati i problemi di salute come il tumore alla prostata del 1997 o il pacemaker nel 2006, senza dimenticare l’intervento a cuore quattro anni fa. Adesso dovrà vedersela anche con il Coronavirus, un nemico subdolo e insidioso ma lo spirito combattivo di Silvio Berlusconi lo spinge a combattere con tenacia e coraggio, come ha sempre fatto fino ad oggi.