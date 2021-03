Le parole del ministro Speranza tramite Facebook

Torna a parlare il Ministro della Salute Speranza, lo fa in questo particolare momento in cui è sospesa la vaccinazione a causa delle problematiche e degli effetti collaterali causati dalla somministrazione del vaccino di AstraZeneca.

Le sue parole arrivano tramite Facebook e sono un sentito ringraziamento verso pediatri, medici e odontoiatri che si sono resi disponibili nella partecipazione alla vaccinazione. Così che quando le dosi aumenteranno e se ne avrà un numero superiore a disposizione, la corsa alla vaccinazione non si interromperà ma procederà più spedita che mai.

Il Ministro chiarisce che la sospensione di AstraZeneca è solo di natura precauzionale ed è stata presa dopo la valutazione in tal senso di un istituto predisposto alle vaccinazioni in Germania. ll confronto tra i vari ministri della salute europei è stato rapido e immediato ed è giunto a tale conclusione, in attesa che sia ora Ema a esprimersi in merito entro la giornata di domani.

L’augurio e la speranza è quella che le valutazioni siano positive e rassicuranti e possano quindi dare il via alla ripresa delle vaccinazioni. Questa breve pausa non deve che essere interpretata da parte dell’intera popolazione come un ulteriore passo verso la sicurezza e una maggiore tranquillità, sottolineando come ai vertici politici stia a cuore la salute degli italiani.

Speranza è certo di una rapida accelerata nella somministrazione dei vaccini già a partire dal secondo trimestre con 50 milioni di dosi, di cui più di sette milioni saranno del monodose di J&J, nel terzo trimestre sono invece 80 milioni le dosi che dovrebbero arrivare.

Un numero importante e consistente che il sistema dovrà poi avere la capacità e la prontezza di trasformare subito in immediate somministrazioni, cercando di coinvolgere in questo progetto ambizioso anche infermieri e farmacie, attraverso una norma ad hoc.

L’organizzazione è perciò attiva sotto ogni punto di vista, non resta che aspettare l’esito dei controlli e lo sblocco della sospensione, che però deve avvenire in tutta sicurezza.