I segreti di una messa in piega perfetta

In questo periodo del fai da te, della messa in piega in casa basta poco, mettere in pratica alcuni consigli, utilizzare qualche accortezza in più per riuscire a mostrarsi comunque in ordine e sempre belli quasi si fosse appena usciti da un salone di bellezza.

Prima di tutto lo shampoo, recarsi al supermercato e comprarne uno a caso è assolutamente sbagliato. Ogni capello necessita del giusto prodotto e ce n’é uno in particolare che, quanto a ingredienti, vi lascerà decisamente sorpresi. È lo shampoo all’aglio, adatto specialmente per quei capelli stressati e per chi in modo troppo precoce sta andando incontro alla calvizie.

L’aglio è uno straordinario ingrediente per risolvere molti disturbi ed è ad esempio molto usato anche nei trattamenti di bellezza per la cura della pelle. In questo caso i suoi preziosi servigi li utilizzeremo per arrestare la caduta dei capelli. E se vi preoccupa l’odore che potrebbe lasciare sui vostri capelli, niente paura perché l’aroma è praticamente impercettibile.

Lo shampoo all’aglio potete realizzarlo anche da soli, scaldando dell’olio d’oliva o in alternativa l’olio di cocco insieme da uno o due spicchi d’aglio da lasciare a macerare per qualche ora. Infine per stemperare il suo odore aggiungere qualche goccia di olio essenziale.

Lo shampoo andrebbe usato due o tre volte la settimana, ma se da solo questo rimedio non dovesse bastare, sarà opportuno integrare l’aglio anche nella propria dieta alimentare.

Dopo il lavaggio è tempo di realizzare la piega perfetta. I capelli vanno tamponati, pettinati e nuovamente tamponati senza mai sfregare con l’asciugamano. La spazzola serve piatta per chi ama i capelli lisci e rotonda per chi preferisce un effetto ondulato.

Anche i prodotti sono determinanti per ottenere il giusto styling, ricordando che la spuma dona volume, le creme domano i ricci, mentre altre formulazioni tolgono il crespo e vanno tutti usati prima di asciugare i capelli, che non vanno stressati insistendo troppo negli stessi punti con il phon, da usare sempre alla giusta distanza e mai troppo vicino.