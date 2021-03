Settimana della moda 2021: Elisabetta Franchi inaugura le sfilate online

Che abbia inizio la settimana della moda 2021! Quest’anno dobbiamo dire addio alle classiche feste, alle sfilate live, allo stuolo di fotografi ed eventi correlati ad uno degli appuntamenti fashion meneghini più sentiti e seguiti al mondo. Sì, perché la pandemia da Covid-19 non ha risparmiato nemmeno la moda e, se possiamo trovarne un’opportunità, da oggi chiunque potrà partecipare in parte a questa amatissima settimana della moda milanese. Elisabetta Franchi apre questa novità su Real Time TV: ecco come partecipare alla sfilata di moda della stilista.

Sfilata di moda su Real Time: Elisabetta Franchi apre le danze

Gli spot stavano già fioccando sulla rete Real Time e l’annuncio è stato chiaro: Elisabetta Franchi porta tutti gli italiani in prima fila alla sua sfilata A/I 2021-2022. D’altra parte era nell’aria di diversi mesi e così è stato: la Milano Digital Fashion Week è arrivata. Addio, almeno per il momento, alla tradizionale settimana della moda e via libera al digitale, una nuova forma per vivere la moda anche in questi mesi di pandemia nazionale e mondiale.

Elisabetta Franchi, Fashion Week su Real Time, questo il titolo dell’evento mediatico più atteso di queste settimane, oltre al Festival di Sanremo. La sfilata di moda della stilista bolognese è andata in onda ieri 28 febbraio 2021, ma la stessa stilista ci aveva dato alcune anticipazioni riguardo il mood della nuova collezione grazie ai suoi canali social.

Elisabetta Franchi e la nuova collezione

Un ferro di cavallo, una scuderia, guanti e cappello da equitazione, dei nitriti…questi i topic evidenziati dall’anteprima video pubblicata dalla stessa Elisabetta Franchi sui suoi social a ridosso della sua sfilata online. Anche Real Time aveva provveduto, le scorse settimane, a dare la notizia della sfilata di moda online e così è stato. Ieri 28 febbraio un tripudio di bianco, di candido total white, di stivali e mise che strizzano l’occhio al mondo dell’equitazione: questa è la nuova capsule di Elisabetta Franchi per la donna moderna.

