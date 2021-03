Cos’è la ginnastica per la colonna vertebrale?

La ginnastica per la colonna contro il mal di schiena

Se il mal di schiena è una patologia molto diffusa sia tra gli uomini che tra le donne, la ginnastica vertebrale si propone come una soluzione che consente di risolvere in gran parte le cause del dolore e che può essere praticata in qualsiasi condizione, anche in stato di gravidanza. Si tratta infatti di un tipo di ginnastica dolce, che non comporta movimenti particolari.

Il mal di schiena e i problemi di postura

Se si dovessero elencare le cause del mal di schiena, la postura sarebbe certamente al primo posto. Spesso neanche ci si accorge di assumere atteggiamenti scorretti, i cosiddetti paramorfismi, che a lungo andare possono però diventare molto dannosi per la salute della colonna vertebrale. Restare per molto tempo seduti di fronte a uno schermo, come accade in questo periodo a chi lavora in smart working, può comportare a lungo andare un irrigidimento della colonna. Tale problema si aggrava se anche la postura è scorretta e non si tiene la schiena dritta. Cosa fare allora? Esistono degli esercizi mirati che consentono di lavorare sulla colonna vertebrale e di allenare le capacità condizionali, che sono resistenza, forza, flessibilità e velocità.

Cos’è la ginnastica vertebrale?

Tra le 33 vertebre che compongono la colonna vertebrale, quelle lombari sono normalmente le più colpite dal mal schiena. La patologia più diffusa è la protrusione discale, che comporta dolore in corrispondenza delle vertebre che sono interessate dal problema. La ginnastica vertebrale ha proprio lo scopo di mantenere la mobilità della colonna, riprendere piena coscienza del proprio corpo e rinforzare la muscolatura, che così riesce a sostenere meglio la colonna.

Dove si può fare ginnastica vertebrale?

I corsi di ginnastica vertebrale sono organizzati dalle palestre specializzate in rieducazione motoria. In questo periodo in cui i centri sportivi sono però chiusi a causa della pandemia si può optare per un corso online gestito da un istruttore. La ginnastica vertebrale può essere infatti praticata tranquillamente anche da casa, dato che non richiede attrezzatura ma solo un materassino da fitness per svolgere gli esercizi a terra.