Parte il countdown per la prima serata del Festival di Sanremo: pubblico assente ma tante sorprese in arrivo.

Siamo giunti nuovamente all’attesissimo e molto discusso Festival di Sanremo 2021, che quest’anno arriva alla 71esima edizione, nonostante le problematiche e le limitazioni imposte dall’emergenza Covid ancora attualmente in corso.

Poche ore alla partenza: tutti pronti ma manca il pubblico

Conduttore, co-conduttrici e cantanti tutti oramai pronti per dare inizio allo spettacolo che si terrà come ogni anno sullo splendido palco dell’Ariston di Sanremo. Dopo tanta polemica e tante incertezze, la conferma del Festival senza pubblico è oramai realtà. Purtroppo, nonostante il desiderio degli artisti di potersi esibire davanti ad un pubblico reale dopo mesi e mesi di astinenza da fan, la manifestazione si terrà a platea vuota, in modo da rispettare appieno i protocolli di sicurezza.

Amadeus promette che nonostante non si possano sentire il calore e gli applausi degli spettatori, le serate riusciranno ad ogni modo a coinvolgere chi assisterà da casa a quello che è uno dei più storici appuntamenti della musica italiana. Al suo fianco martedì sera la giovane attrice Matilda De Angelis, che sta vivendo in questo momento l’apice della sua carriera cinematografica e televisiva, e l’ormai rodatissimo Fiorello che come sempre riesce a tener testa a qualsiasi tipo di show.

Un Festival di Sanremo all’insegna della presenza femminile

Oltre a Matilda De Angelis, si alterneranno al fianco di Amadeus altri splendidi personaggi femminili: la cantante Elodie mercoledì, la top model Vittoria Ceretti giovedì, Barbara Palombelli venerdì sera e poi una carrellata di angeliche apparizioni per chiudere in bellezza il sabato sera, tra le quali anche Serena Rossi, Ornella Vanoni, la giornalista Giovanna Botteri e Simona Ventura.

Anche sul palco non mancheranno note rosa fra i big. Annalisa alla sua quinta apparizione a Sanremo si presenta con il brano 10, per celebrare appunto i suoi primi dieci anni di carriera. Arisa porta una canzone scritta da Gigi D’Alessio – Potevi fare di più – che parla appunto delle occasioni perdute. Francesca Michelin che duetta nuovamente e dopo qualche anno nel brano Chiamami per nome con il suo amico Fedez. E poi ancora Gaia, Veronica Lucchesi (del duo La rappresentante di lista), Madame, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, California (di Coma_Cose) e Victoria De Angelis (dei Maneskin).

Super ospiti

Dopo l’annuncio dell’assenza di Lady Gaga, il Festival di Sanremo non ci lascia delusi con le sue sorprese. Innanzitutto, dopo la meritata vittoria dello scorso anno, torna Diodato stavolta non come concorrente, ma soltanto per allietare il pubblico in ascolto.

A seguire l’infermiera Alessia Bonari, simbolo dell’avvento della pandemia durante lo scorso lockdown di marzo 2020: un’immagine quella del suo volto segnato da ore di mascherina che non dimenticheremo mai per tutto il corso della nostra vita.

E poi ancora Loredana Bertè, il sassofonista Stefano di Battista e – per onorare anche lo sport – la ginnasta russa Olga Kapranova. Non nascondiamo, però, che milioni di spettatori da casa rimarranno incollati al televisore in attesa della comparsa di Laura Pausini, proprio ieri premiata ai Golden Globe per la sua interpretazione della canzone Io sì.