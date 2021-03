Un nuovo vaccino dichiara guerra al Covid

Contro il Covid avremo una nuova arma

Ormai è ufficiale, anche Johnson & Johnson ha il suo vaccino contro il Covid e lo stesso è ormai in fase di approvazione. Dopo mesi di ricerche mirate portate avanti senza sosta dagli scienziati, arriverà finalmente in tutto il mondo un nuovo vaccino la cui efficacia contro il Covid è dimostrata.

Il via libera verso l’approvazione del nuovo vaccino

Il vaccino di Johnson & Johnson si trova ormai a buon punto nel percorso che dovrebbe portarlo nel giro di poche settimane all’approvazione da parte dell’EMA. Per ora esso ha già ricevuto il parere positivo della Food and Drugs Administration, che si è espressa a favore in merito all’autorizzazione d’emergenza di questo nuovo vaccino. Ora la decisione spetta all’EMA, l’agenzia europea che si occupa dell’approvazione dei nuovi medicinali. Se anch’essa darà parere positivo si procederà con la distribuzione del vaccino, che potrebbe partire già dalla fine di questo mese.

Il grande risultato ottenuto dagli scienziati

Il nuovo vaccino della Johnson & Johnson si presenta come un’arma vincente contro il Covid perché più veloce rispetto agli altri vaccini attualmente in circolazione. La grande novità infatti è che esso richiede una sola dose e non necessita dunque di alcun richiamo. Questo significa che avremo a breve la possibilità di garantirci l’immunità dal Covid con una sola puntura. I tempi si abbrevieranno dunque e sarà possibile vaccinare una fascia di popolazione decisamente più ampia.

Le vaccinazioni intanto proseguono

Mentre gli scienziati continuano a lavorare, il piano vaccinale viene portato avanti tra le tante difficoltà in tutte le regioni. Una di quelle che sta procedendo meglio è il Lazio, dove già a partire dal 5 marzo si potranno prenotare gli over 70, ai quali sarà somministrato il vaccino della Pfizer. A partire dall’8 marzo sarà invece la volta dei nati nel 1956. Per loro ci sarà il vaccino Astra Zeneca, che sarà somministrato anche dai medici di famiglia.