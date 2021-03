Oggi primo marzo le #FrecceTricolori compiono 60 anni! Un orgoglio tutto italiano dalla storia avvincente e dalla fama mondiale che inorgoglisce chiunque.

La storia delle Frecce Tricolori

L’hashtag è chiaro, #FrecceTricolori, ma anche la loro storia è ben definita ed è di fatto un vero orgoglio italiano. Il primo marzo del 1961 nasceva il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, cioè l’attuale Pattuglia Acrobatica Nazionale, PAN, dell’Aeronautica italiana. Lo squadrone di 10 piloti e altrettanti aerei caccia detiene tanti record e a rendere tutto ciò possibile è un team di circa 100 elementi. Tecnici, ingegneri, addestratori, piloti e tanti altri uomini hanno reso e rendono tutt’oggi un vero fiore all’occhiello nazionale questa pattuglia acrobatica eccezionale e invidiata dal mondo intero.

A creare la Pattuglia Acrobatica fu incaricato nel ’61 Mario Squarcina, leader del gruppo acrobatico dei Diavoli Rossi. Si dovevano scegliere i migliori piloti e fu così, l’inaugurazione avvenne all’aeroporto di Rivolto, Udine, proprio il primo marzo di quell’anno. La formazione attuale, di 9 elementi più un solista, risale però al 1963 e si aggiunge anche l’utilizzo di fumogeni colorati, quelli che tanto amiamo vedere stagliarsi nel cielo al loro passaggio.

#FrecceTricolori, orgoglio italiano e record memorabili

In questi giorni l’hashtag #FrecceTricolori impazzirà sul web, ma in quanti sanno almeno uno dei tanti record di questo squadrone aeronautico nazionale? Oltre al essere la Pattuglia Acrobatica più famosa al mondo, è anche l’unica ad avere all’attivo il record per la bandiera nazionale più lunga. Si tratta di un tricolore di ben 5 km disegnato nel cielo.

Per non parlare delle mirabolanti acrobazie di cui questi 10 piloti sono capaci. La più famosa e pericolosa? Senza dubbio la cosiddetta bomba. Le #FrecceTricolori sono innanzitutto le uniche a compierla alla rovescia: il gruppo scende in picchiata e il solista risale. Questo irrompe all’interno della formazione quando questa si apre: un’acrobazia aerea che merita di essere vista almeno una volta e le occasioni certo non mancano. Buon compleanno #FrecceTricolori, vanto di tutti e segno distintivo della nostra personalità italiana nel mondo.