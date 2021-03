Le Playlist-timer di Spotify che ti aiutano a non scuocere la pasta

Eravamo stati abituati a pensare che dove c’è Barilla c’è casa. Beh, da oggi potremo dire anche dove c’è Barilla c’è musica. Questo perché, grazie alla curiosa collaborazione fra Barilla e Spotify, nasce un nuovo modo per gestire la cottura della pasta.

Addio al timer e ai continui assaggi

Ci pare quasi di sentirle ancora le voci delle nostre mamme che, con in mano un filo di spaghetti appeso ad una forchetta, ci chiedevano di assaggiarlo per dire se era cotto. E che ustioni alla lingua a volte si rischiavano per l’ingordigia di gustare quanto prima quel prodotto che rappresenta ancora adesso per gli italiani (e non solo) la cosa che non deve mai mancare a tavola.

Ora, però, siamo negli anni della tecnologia e dell’evoluzione, ci troviamo sempre di corsa fra casa e lavoro e non possiamo – o non vogliamo – più permetterci di “perdere tempo” per sapere quando poter scolare finalmente la pasta.

Per rendere l’ansiosa attesa più piacevole, dunque, ci ha pensato lo staff di Publicis Italy che con una strategica azione di marketing ha ideato un modo simpatico e alternativo per misurare la cottura della pasta: 8 playlist dai 9 agli 11 minuti che abbinano i 4 generi di musica più ascoltati in radio ai best seller dei formati di pasta di Casa Barilla. Addio quindi ai timer e ai ripetuti assaggi.

Il Movimento Grandi Minuti

Il tempo di cottura della pasta era già stato oggetto di discussione qualche mese fa quando il MGM (movimento grandi minuti) era nato come fenomemo social per sollecitare i produttori di pasta italiana a riportare in forma più visibile i minuti di cottura dei vari tipi di pasta sulle loro confezioni. A ciò aveva scherzosamente subito risposto l’azienda Garofalo, ideando il pacco a tiratura limitata “Fusilloni 13 minuti”, sul quale appariva in modo chiaro ed evidente quanto la pasta dovesse rimanere in ebollizione.

Barilla, invece, ha trovato un sistema più simpatico per ovviare al problema dei tempi di cottura. Quello di legare alla durata di una canzone la cottura della pasta. Ecco perché ai possono trovare adesso sul più grande portale di musica streaming delle playlist che fungono da timer. Basta selezionare la canzone in base al formato di pasta che si deve cuocere ed iniziare ad ascoltarla. Quando sarà terminata si potrà scolare e condire. Cucinare diventerà così tutta un’altra musica!