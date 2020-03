Coronavirus: Conte firma nuovo decreto, oltre 3mila le vittime nel mondo

Nelle ultime ore, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il decreto contenente le nuove misure da attuare per combattere le conseguenze del coronavirus. Nel decreto, viene stabilita la sospensione degli eventi pubblici a carattere sportivo, ludico e religioso fino al prossimo 8 marzo. In ambito nazionale, i viaggi d’istruzione rimangono sospesi per altre due settimane (fino al 15 marzo). Inoltre, fino all’8 marzo, l’Italia deve essere considerata suddivisa in tre distinte aree: rossa, gialla e il resto del territorio. Nella prima figurano i comuni più colpiti dal focolaio del coronavirus in Lombardia e Veneto. Invece, l’area gialla corrisponde alle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, oltre alle province di Savona e Pesaro-Urbino. Infine, il decreto firmato da Giuseppe Conte stabilisce la regola del droplet, attraverso cui viene imposta la distanza di sicurezza di un metro tra ciascun individuo presente in chiese, musei, negozi, ristoranti e bar.

Coronavirus: bilancio aggiornato

Nel mondo, il numero di vittime per coronavirus è salito a 3.038, con oltre 89mila casi di contagio confermati. Nella sola Cina, le morti causate dall’epidemia sono in totale 2.912. In Italia, invece, i casi sono saliti a 1.694, a cui si sommano 34 decessi. Sia per numero di contagi che di morti, l’Italia è al terzo posto su scala globale, superata rispettivamente da Corea del Sud e Iran (escludendo la Cina).

Mondiale motociclismo: Qatar cancellato

Il coronavirus sta rivoluzionando anche il calendario dei principali eventi sportivi a livello internazionale. Nella serata di ieri, la MotoGP ha annunciato ufficialmente la cancellazione del Gran Premio del Qatar, dove si sarebbe dovuto aprire il Mondiale della classe regina il prossimo 8 marzo. Rinviata anche la seconda prova iridata, in programma in Thailandia a fine marzo.