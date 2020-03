Coronavirus, primo caso a New York

Sempre più casi di Coronavirus: ormai tutto il mondo è contagiato

Il coronavirus partito dalla Cina si è ormai diffuso in tutto il mondo. Ogni giorno infatti si registrano sempre più casi in ogni paese del globo. Proprio per questa ragione sembrerebbe che le Olimpiadi di Tokyo che dovrebbero tenersi nel 2020 sarebbero state spostate. Tale ipotesi è stata affermata dal ministro giapponese che sostiene di star facendo tutto il possibile affinché ciò non avvenga. Purtroppo oggigiorno i dati sono sempre più preoccupanti e proprio per tale motivo il G7 dei ministri finanziari ha affermato di voler prendere alcune importanti misure affinché l’economia non ne risenta.

Coronavirus: i contagi nei diversi paesi del mondo

Il governo cinese sta cercando di avviare alcuni provvedimenti per contenere la diffusione del virus. Tutti coloro che giungeranno a Pechino da potenziali paesi contagiati (ad esempio Italia, Iran, Giappone e Corea del Sud) dovranno attenersi a un periodo di quarantena e dovranno stare in isolamento per quattordici giorni. Nel caso in cui sia i locali che gli stranieri non dovessero avere una dimora potranno alloggiare in un albergo designato appositamente dal governo. Tuttavia il coronavirus non ha attaccato soltanto questi paesi ma tutto il mondo: in Gibilterra ad esempio si è registrato un primo caso portato da un uomo che è tornato da un viaggio nel nord dell’Italia. Negli Stati Uniti invece, dopo un primo contagiato confermato (poi deceduto), si è registrato un secondo decesso nello stato di Washington. Anche in Marocco si è registrato un primo caso proveniente da un cittadino che aveva dimora in Italia. Tutti i governi dei diversi paesi dunque stanno cercando di adottare le misure più idonee affinché il virus venga isolato e non ci siano più contagi.