Covid: arriva in Italia la variante inglese

Una donna italiana, dopo i dovuti controlli, è risultata positiva alla nuova variante del virus Sars-Cov2. A contagiarla potrebbe essere stato il convivente che, proprio pochi giorni fa, è tornato dal Regno Unito in aereo. Il nuovo genoma è stato sequenziato dal Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio.

Nuovo Covid: i caratteri

Anche in Italia è stata isolata la variante inglese del Covid. A soffrirne è una donna che, durante i giorni scorsi, ha effettuato un tampone presso un drive thorugh romano. Il Dipartimento scientifico ha rilevato prontamente la sequenza ed è in stretto contatto con l’Istituto Superiore della Sanità. In tal modo si cerca di monitorare per il meglio la situazione.

L’allarme è scattato dopo aver rilevato la positività di una donna che, probabilmente, è stata contagiata dal compagno rientrato dal Regno Unito solo pochi giorni fa e, a sua volta, positivo. I due, al momento, risultano essere in isolamento. Nel frattempo si sta procedendo al tracciamento dei contatti stretti per rilevare ulteriori contagi in famiglia. Dai primi dati emersi si nota una carica virale molto alta.

Nuovo Covid: il vaccino sarà ancora efficace?

La preoccupazione maggiore, in queste ore, riguarda proprio l’efficacia del vaccino. Il nuovo Covid potrebbe essere sconfitto con la formula vincente in arrivo? Per il momento gli esperti dell’Unione Europea non hanno espresso particolare preoccupazione per la faccenda. Infatti si ritiene che i vaccini siano efficaci anche sulle varianti e, in particolare, di quello inglese.

Il ministro della Salute della Germania, Jens Spahn, dichiara che per ora non c’è ragione di temere per l’inefficacia del vaccino. A dirlo sono anche gli esperti che, tutt’ora, si stanno confrontando.

Per ora, però, sono stati bloccati tutti i voli provenienti dal Regno Unito e ancora migliaia di italiani restano bloccati nel Paese.