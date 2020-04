Fase 2, Giuseppe Conte conferma piano per aperture dal 4 maggio

Attraverso un articolato post sui social network, Giuseppe Conte ha annunciato che entro questo fine settimana presenterà ai cittadini italiani il piano che prevede le riaperture delle attività produttive del Paese a partire dalla data del 4 maggio. Conte ha anticipato che non ci sarà da subito un ritorno alla normalità, come era d’altronde prevedibile. Rivendicando le scelte compiute in precedenza dal governo, il primo ministro italiano ha sottolineato che al primo posto rimane la salute dei cittadini. A questo proposito, è impossibile che dal 4 maggio si possano revocare in toto le misure restrittive presenti in Italia dallo scorso 11 marzo, quando il Paese è entrato in lockdown.

Il ringraziamento a Protezione Civile, Domenico Arcuri e Vittorio Colao

Nella lunga lettera postata sui social, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha voluto ringraziare ad una ad una le figure chiave della gestione dell’emergenza coronavirus, a partire da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile. Un ringraziamento anche a Domenico Arcuri, nominato commissario per l’emergenza. Conte ha poi ricordato lo scienziato Silvio Brusaferro insieme agli altri componenti del Comitato tecnico scientifico. Infine ha citato Vittorio Colao, che a capo di una squadra di esperti sta mettendo a punto la ripartenza dell’Italia nella fase 2.

La data del 4 maggio

Il 4 maggio sarà la data dell’inizio ufficiale della fase 2. Non c’è ormai più alcun dubbio su questo, dopo la precisazione fatta dal capo del governo alla fine del post, in cui specifica come il piano che presenterà entro questo fine settimana diventerà operativo subito dopo la fine delle misure restrittive (che erano state prorogate lo scorso 10 aprile), quando già l’Italia iniziava a intravedere la luce in fondo al tunnel per via della diminuzione del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.