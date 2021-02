Meghan Markle incinta del secondo figlio

La notizia è ormai ufficiale: i duchi del Sussex, Meghan Markle e il principe Harry, allargano la famiglia. È in arrivo un altro royal baby, l’ottavo in ordine di successione al trono britannico.

Nelle scorse settimane a riguardo circolavano già diverse voci. Domenica è stata finalmente confermata la lieta notizia. Meghan Markle e il principe Harry sono in attesa del loro secondo figlio, quinto pronipote della regina Elisabetta. L’evento è stato ufficializzato con una foto scattata e pubblicata su Twitter da un amico di lunga data della coppia, il fotografo Misan Harriman. Lo scatto in bianco e nero ritrae i duchi in un momento di relax, in un giardino, sotto un albero. Meghan sdraiata sul prato e con la testa appoggiata su una gamba del marito, è in evidente stato di gravidanza e si suppone anche molto avanzato.

Archie Harrison, il primogenito nato il 6 maggio del 2019, diventerà quindi fratello maggiore. Non è ancora stata resa nota la data della nascita, tanto meno il sesso del new royal baby, ottavo in linea di successione al trono. I duchi del Sussex si sono detti felicissimi del lieto evento. Splende finalmente il sole su questa coppia devastata pochi mesi prima da un aborto spontaneo e di cui giusto qualche settimana addietro la stessa Markle ha parlato apertamente in un’intervista rilasciata al noto quotidiano New York Times.