Harry e Meghan: aria di crisi per la coppia?

Secondo alcune indiscrezioni pare che la coppia che ha fatto sognare milioni di persone, Meghan Markle e Harry, starebbe vivendo una crisi. In seguito all’addio alla Famiglia Reale e alla tensione dei rapporti familiari sembra che le difficoltà incontrate nel crearsi una nuova vita da privati cittadini abbia destabilizzato le sicurezze della coppia.

A quanto pare le cose che non stanno andando come i due speravano sono tante, a partire dal loro nuovo marchio Archewell che per ora non ha riscosso grande successo, per arrivare alle difficoltà incontrare da Harry ad adattarsi alla vita di Los Angeles. Il principino sente tanto la mancanza di casa, degli amici e del padre e ha sofferto dalla chiusura dei rapporti reali con la propria famiglia.

Invece Meghan, che voleva tornare alla sua carriera da attrice e lavorare in grandi film, per ora non è riuscita nel suo intento, anche a causa del COVID e allo stesso tempo il marito la preferirebbe lontano dai riflettori, ma orientata invece alla beneficenza, come la madre Diana. Si vocifera infatti che, anche se Meghan potrebbe essere nuovamente incinta, i due litighino continuamente e non riescano più a trovare un equilibrio di coppia.

La frustrazione sarebbe alle stelle, sia perché i piani non stanno andando come dovrebbero, sia per il fatto che Meghan non è il tipo di persona che accetta di buon grado dei simili ostacoli. Harry sembra inoltre non aiutarla e supportarla più come prima e preferisce stare a casa con il figlio e i cani piuttosto che interfacciarsi con i potenziali partner per il loro marchio e la loro associazione. I due si starebbero anche criticando a vicenda, ma per fortuna di Harry pare che Doria, la madre di Meghan, sia dalla sua parte e stia cercando di aiutare la coppia a superare questo brutto momento.