Diletta Leotta e Can Yaman: i dubbi del Web sulla proposta di matrimonio

Il presunto amore fra Diletta Leotta e Can Yaman, l’affascinante protagonista della soap opera DayDreamer, sembra andare a gonfie vele. Secondo un video mandato in onda a Pomeriggio Cinque, l’attore turco avrebbe fatto alla bella conduttrice sportiva la fatidica domanda: “Mi vuoi sposare?”. Il web, però, mostra molti dubbi.

La proposta di matrimonio

È stata Barbara D’Urso a lanciare il video nel quale si vede un aereo con striscione, negli ultimi anni strumento di comunicazione tanto popolare nel mondo dello spettacolo e non solo, recare la proposta di matrimonio racchiusa nella frase “Diletta, vuoi sposarmi? Ti amo Can”.

A pochi giorni dall’ufficializzazione della loro relazione, quindi, i due vip sembrano fare sul serio e bruciare le tappe, per correre subito all’altare. Da parte dei due diretti interessati non c’è stato ancora nessun commento, né per confermare né tantomeno per smentire la proposta, ma il pubblico online sembra essere impazzito e si moltiplicano minuti dopo minuti le schiere di chi crede alla nascita di questa nuova coppia e di chi, invece, pensa che si tratti solo di una storia creata a tavolino per aumentare la popolarità dei personaggi coinvolti.

Realtà vs fantasia

I dubbi sono iniziati a crescere quando, dopo un serrato gossip che raccontava questa nuova storia sentimentale, Diletta e Can hanno deciso di uscire allo scoperto pubblicando nel giorno di San Valentino la loro prima foto di coppia: l’immagine li vede teneramente abbracciati sullo sfondo di un bellissimo tramonto della Costiera Amalfitana. Tuttavia ai fans non è sfuggito un particolare: online circolano molte foto del backstage di questo scatto, che vede coinvolti non solo i due ma anche fotografi professionisti, truccatori e alcuni membri dell’entourage di entrambi. Una trovata pubblicitaria o il semplice desiderio di apparire al meglio per il primo scatto ufficiale di coppia? Non resta che attendere i prossimi sviluppi per scoprire la verità sulla storia più chiacchierata del momento.