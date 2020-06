Monopattini: come usarli senza pericoli nella fase 3

A Roma sono arrivati i mezzi della Dott, un’azienda europea che si occuperà della flotta in sharing della capitale. L’Italia, quindi, sta entrando nell’ottica di un nuovo concetto di mobilità.

Il monopattino: come cambia la città

Se Milano sembra essere un passo più avanti, Roma, però, non resta indietro e, finalmente, punta sulla mobilità sostenibile. A dimostrare soddisfazione sull’evento della Dott è proprio la sindaca Raggi che rilancia la capitale in una veste tutta nuova.

Ma con i monopattini come cambiano le città? Sicuramente in meglio. Questo ottimismo, infatti, proviene dalle esperienze delle città del Nord Europa dove la mobilità sostenibile è, ormai, una prassi. Questi veicoli elettrici, quindi, diventeranno i protagonisti anche della fase 3 italiana. A dimostrarlo è il loro impatto minimo sull’ambiente, la capacità di muoversi senza creare eccessivi rumori e la facilità di utilizzo.

Perché usare i monopattini è conveniente?

Se l’impatto ambientale zero è uno dei motivi per cui acquistare un monopattino, un altro fattore da considerare è anche la possibilità di rinunciare ai mezzi pubblici, luoghi che ancora fanno paura alla gente e che non li prende più molto volentieri.

Il timore di usare autobus, treni e tram, potrebbe non giovare al traffico delle grandi città, quindi, la soluzione sarebbe quella di incentivare l’uso di hoverboard, monowheel, biciclette e segway.

Per poter usare questi mezzi non è necessario possedere speciali patenti ma servono solo alcune regole che, molte volte, corrispondono anche al buon senso. Vediamo, quindi, come bisogna comportarsi in strada con un monopattino.

Le regole per utilizzare i monopattini elettrici

Già dal 2019 la questione monopattino è stata affrontata dalla Polizia Stradale e la conclusione è che questi mezzi sono da equiparare alle biciclette.

I monopattini sono destinati solo alla mobilità cittadina, quindi, non è possibile percorrere strade extraurbane. Sono autorizzati a circolare sulle piste ciclabili e se non ci sono, sulla carreggiata. È importante, però, non superare mai 50 km/h negli spazi dove circolano anche i pedoni.

Per usare i monopattini è importante tenere d’occhio sempre il fattore sicurezza. Per cui mai tralasciare tale aspetto e, quindi, indossare il casco, non trasportare passeggeri e rispettare sempre le regole di buona convivenza. Attenzione, prima dei 14 anni è vietato possedere un monopattino.