Sanremo 2021: il bilancio della prima serata

Sanremo riparte con Antonio Diodato

Ha preso il via ieri sera la settantunesima edizione del Festival di Sanremo, nella cornice di un Teatro Ariston privato per la prima volta del suo pubblico. Con Fiorello ancora al fianco di Amadeus nella conduzione e Antonio Diodato che ha aperto la kermesse canora, la sensazione è stata quella di una forte continuità rispetto allo scorso anno. D’altronde era proprio questa l’intenzione di Amadeus, cioè di riprendere esattamente da dove ci eravamo lasciati. Quello appena trascorso è stato un anno difficile e il conduttore non ha potuto fare a meno di ricordarlo. Diodato ha riproposto la sua Fai rumore, che con la pandemia è diventata una canzone simbolo per l’Italia intera.

Sanremo 2021: come è andata la prima serata?

La prima serata di Sanremo è partita alla grande, con le esibizioni dei cantanti in gara e gli ospiti d’eccezione tra cui la grande Loredana Bertè e la Banda della Polizia di Stato. Amadeus ha invitato inoltre l’infermiera Alessia Bonari, divenuta famosa per la sua foto con i segni della mascherina sul volto.

La competizione canora e i cantanti in gara

La gara si è aperta subito con i primi quattro giovani Gaudiano, Elena Faggi, Avincola e Folcast, un gruppo da cui sono stati eletti i due primi finalisti, Folcast e Gaudiano, che andranno a contendersi la vittoria nella serata di venerdì. Si sono esibiti inoltre tutti i 13 big in gara, che hanno presentato i loro brani e sono stati congedati dagli applausi virtuali registrati in precedenza. Sono saliti sul palco Aiello, Max Gazzè, Francesco Renga. Ghemon e Fasma. Come voci femminili abbiamo ascoltato Arisa, Noemi e Madame. Interessante è stata anche la coppia Francesca Michielin e Fedez. Come gruppi, invece, Amadeus ha scelto Colapesce e Dimartino, Manneskin, Ghemon e Coma_Cose. L’assenza di pubblico si è fatta sentire, ma Fiorello ha saputo scherzarci su, alleggerendo una situazione che era quasi surreale.