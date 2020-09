Birmingham: accoltella 7 persone, ora è caccia all’uomo

A Birmingham un uomo accoltella 7 persone e uccide un ventitreenne. Il fatto è avvenuto nel centro della movida cittadina. Al momento le forze dell’ordine sono in cerca del colpevole. Si esclude la pista terroristica.

Birmingham: il fatto

L’aggressione ai malcapitati è avvenuta, precisamente, nel gay village della città di Birmingham, cioè, il cuore della movida notturna. Non ci sono altri indizi che possano ricondurre l’attentato ad una rivalsa di tipo razziale o omofoba.

L’aggressione è avvenuta, precisamente, nella notte tra sabato e domenica e in un intervallo di tempo variabile da mezzanotte e mezzo e le due e mezzo. La caccia all’uomo è scattata immediatamente e la città è in allerta. Sono molte le strade chiuse che non permettono in alcun modo la fuga.

Decisive le testimonianze dei presenti. Alcuni denunciano di aver aver visto un uomo che vestito di nero scappava, mentre, altri parlavano di un accoltellamento di qualcuno nei paraggi. Altri hanno parlato di sanguinamenti, panico e una ressa tale da far pensare ad un regolamento di conti in piena regola.

Pare che l’aggressore abbia agito con una certa freddezza, quindi, consapevole di ciò che stava facendo. Infatti si è allontanato senza destare molti sospetti. Al momento ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza al vaglio, inoltre, diversi comparti di polizia sono al lavoro per trovare l’uomo.

Birmingham: le ricerche non si fermano

Sono state diffuse le immagini che ritraggono l’uomo con un cappellino nero e una felpa dello stesso colore. Inoltre è stato ritrovato, vicino ad un tombino, l’arma con cui l’assalitore ha colpito con ferocia. Al momento la polizia ha isolato la zona dell’aggressione.

La situazione sembra essere grave per due feriti e un morto. Gli altri, invece non sono in pericolo di vita, ma risultano estremamente provati dall’evento. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.