Covid-19: Giuseppe Tornatore girerà degli spot per la campagna vaccinale

Giuseppe Tornatore sta girando dei brevi cortometraggi da utilizzare come spot per la campagna vaccinale contro il Covid-19.

Giuseppe Tornatore è sceso in campo, come molti altri vip, nella campagna anti Covid. Il regista, vincitore del Premio Oscar con il film “Nuovo Cinema Paradiso”, sta realizzando una serie di cortometraggi, da lui ideati e diretti, che verranno utilizzati come spot per la campagna vaccinale contro il Coronavirus. Il regista è stato arruolato direttamente da Domenico Arcuri, Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, a cui è stato presentato dal Ministro Franceschini.

Tornatore ha subito accettato di partecipare alla campagna di sensibilizzazione e si è impegnato nella realizzazione di una serie di cortometraggi, il primo dei quali, intitolato “La stanza degli abbracci”, è già stato completato e pubblicato. Seguiranno altri due mini-film della durata di un paio di minuti, a completare una sorta di trilogia, mentre un quarto e conclusivo cortometraggio avrà un taglio diverso. Questo è quanto dichiarato dal regista in una recente intervista.

Il primo spot per la campagna vaccinale di Tornatore è ambientato in una RSA, con un’anziana signora e sua figlia separate da un telo di plastica che discutono sulla possibilità di vaccinarsi. Il secondo cortometraggio è attualmente in fase di montaggio, poi il regista comincerà a lavorare all’episodio conclusivo.

Anche Roberto Speranza, Ministro della Salute, si è dichiarato entusiasta del risultato e ha condiviso sulle sue pagine social lo spot, con l’aspettativa che possa raggiungere il maggior numero di persone possibili e contribuire a convincere gli indecisi sull’opportunità di vaccinarsi contro il Coronavirus.