Vaccino anti Covid-19: la società americana Moderna conferma il test positivo sui volontari

Moderna, società bio-tech USA, ha annunciato i risultati positivi dei primi test sulla somministrazione del vaccino anti Covid-19 ai volontari. Come spiegato dall’amministratore delegato Stéphane Bancel di Moderna, il vaccino ha sviluppato livelli simili o perfino superiori di anticorpi rispetto a quelli riscontrati nei pazienti guariti dalla malattia. Inoltre, il vaccino di Moderna è risultato fino ad ora sicuro, se si esclude il rossore provocato nella zona dove viene iniettato. A questo proposito, Bancel ha poi aggiunto che in un paio di volontari si sono registrati sintomi sistemici, dovuti però all’impiego di un dosaggio più alto rispetto al normale.

Seconda fase del test attesa per il mese di luglio

L’ottimismo manifestato dalla società americana Moderna dovrà ora essere confermato a seguito dell’importante fase prevista per il mese di luglio, quando il vaccino verrà somministrato a una porzione di popolazione più ampia. L’azienda bio-tech statunitense si augura che la positività dei primi test venga rinnovata anche nella seconda fase di sperimentazione del vaccino. I passi in avanti compiuti sulla ricerca di un vaccino anti Covid-19 vengono visti con speranza da parte della comunità scientifica internazionale, oltre che dalla popolazione.

Come funziona il vaccino realizzato da Moderna

Il vaccino in via di sperimentazione negli Stati Uniti è un’immunizzazione a base RNA, il cui obiettivo è stabilizzare la proteina spike del Coronavirus, responsabile dell’attacco alle cellule umane presenti all’interno dell’organismo. Va ricordato come la società statunitense Moderna stia collaborando al fianco del NIAID, istituto diretto da Anthony Fauci, il virologo di fama internazionale inserito nella task force costituita dalla Casa Bianca per combattere il Covid-19.