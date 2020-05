Coronavirus: più di 11 mila casi in Brasile in sole 24 ore

La pandemia da Coronavirus non sembra dare ancora tregua all’Europa e in Oriente. Infatti la battaglia per sconfiggere il virus sembra ancora lunga. Ciò che preoccupa, però, è la situazione americana. Sia nel Nord che nel Sud America i contagi non scendono e i morti, secondo i conteggi della Johns Hopkins University, hanno raggiunto la cifra di 290.838. Il numero dei contagi in totale, quindi, è di 4.247.709.

La situazione negli Stati Uniti

Ad oggi sono gli Usa a contare più morti, mentre i casi positivi superano la soglia dei 22 mila solo nelle ultime 24 ore. Il presidente Donald Trump fa sapere che la ricerca per il vaccino contro il Coronavirus procede e, per far sì che i lavori si svolgano con maggiore velocità, ha incaricato un ex manager di un’azienda farmaceutica, Moncef Slaoui, e un alto ufficiale, Gustave Perna. Sono proprio loro che guideranno le operazioni di sperimentazione del vaccino contro il Coronavirus. Queste sono affidate alla Gsk e Sanofi.

La situazione in Brasile e America Latina

Nelle ultime ore si fa sempre più preoccupante la situazione in Brasile ma anche in tutta l’America Latina.

I contagi da Covid-19, in Brasile, solo nelle ultime 24 ore ha superato la cifra di 11 mila. Il Paese, dall’inizio della pandemia, quindi, registra i numeri più alti di casi positivi. I decessi, inoltre, sono saliti alla cifra totale di circa 13 mila. Il tasso di mortalità, quindi, tocca la percentuale del 7%.

L’America Latina si trova fronteggiare un’impennata di casi diffusi di contagio da Covid-19 e la quota dei decessi sale in modo vertiginoso. Ad oggi il Brasile guida la classifica, ma dietro si attesta il Perù, Messico, Ecuador, Cile, Colombia, Repubblica Dominicana, Panama e Argentina.