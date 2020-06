E’ nata la figlia di Silvia Provvedi

I followers di Silvia Provvedi hanno ricevuto una bella sorpresa in questi giorni con l’annuncio, fatto tramite i social delle Donatella, della nascita della sua prima figlia. Avuta dal compagno Giorgio De Stefano, la piccola Nicole ha fatto capolino su Instagram in una foto dove la si vede stringere forte un dito della mamma. Chi seguiva il famoso duo musicale e di spettacolo però sapeva già quale sarebbe stato il nome scelto per la piccola poiché era stato svelato solo poche settimane fa.

Gli auguri e le congratulazioni sui social si son dunque susseguite con meravigliosi messaggi da parte di Lorella Boccia, Francesco Monte, Cristina Marino e tanti altri nomi dello spettacolo. Il grande riscontro social e mediatico alla nascita è anche dovuto al fatto che Silvia non ha mai voluto nascondere la sua gravidanza ma anzi ha sempre condiviso tutto con i suoi followers dalle ecografie alle visite, dagli allenamenti ai svariati look e outfit. Ad accompagnarla in questo viaggio, oltre chiaramente al compagno di vita, c’è stata Giulia Provvedi, la sua inseparabile gemella che esplodeva dalla gioia al pensiero di poter diventare zia. Infatti è stata proprio lei, sui social, a dare degli indizi sul fatto che il parto si stesse avvicinando e che l’arrivo di Nicole fosse imminente.

La madre come annunciato prima sostiene che la piccola sarà una vera erede delle Donatella avendo una mamma e una zia così “pazze” e piene di vita. Ora non resta solo che vedere se le promesse saranno mantenute ma tutto ciò che si può fare per ora è solo augurare ogni bene alla mamma e alla piccola.