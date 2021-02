Fiocco azzurro a Buckingham Palace: nato il primo figlio della principessa Eugenia di York

La principessa inglese Eugenia di York ha dato alla luce il primo figlio: il pronipote della regina Elisabetta II è un maschietto.

Nato dal matrimonio con Jack Brooksbank, il figlio della principessa Eugenia è venuto alla luce il 9 febbraio 2021 alle ore 8.55. Il fiocco azzurro della casa reale ha emozionato tutti, compreso il personale sanitario del Portland Hospital di Londra, la stessa struttura in cui ha partorito Meghan Markle, oltre che lo stessa in cui è nata Eugenia nel 1990.

Il bambino pesa circa 3,6 chili e la sua prima foto è apparsa su Instagram. Eugenia è infatti la sola della famiglia reale ad avere un account social personale. Lo scatto in bianco e nero riprende la piccola mano del neonato con quella della mamma e del papà e ha già ricevuto milioni di visualizzazioni, oltre che numerosi commenti amorevoli e messaggi di auguri.

La principessa Eugenia ha 30 anni e il marito 36. La coppia ha celebrato le nozze in diretta nel 2018 a Windsor. Eugenia, sorella di minore di Beatrice, è la figlia del principe Andrea, ovvero il terzogenito della regina Elisabetta II, nonché Duca di York, e della sua ex moglie, Sarah Ferguson, conosciuta come “Fergie la rossa”. La coppia divorziò quando Eugenia aveva solo 6 anni e allora fu un vero scandalo per la famiglia reale, visto che Fergie venne colta dai paparazzi in compagnia del suo amante.

Dopo un periodo di alti e bassi, Eugenia inizia a lavorare presso la galleria d’arte londinese Hauser & Wirth e nel 2010 conosce Jack Brooksbank durante una vacanza sulla neve in Svizzera.

L’annuncio di questa gravidanza è avvenuto online, tramite social. La Regina Elisabetta ha dichiarato la sua immensa gioia per la nascita del pronipote, così come si legge nel post di Instagram. La stessa reazione, del resto, a cui il pubblico è oramai abituato in caso di lieti eventi e matrimoni. Per la regina Elisabetta di tratta del nono nipote.