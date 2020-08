Louisiana: poche ore all’impatto dell’uragano Laura

La maggior parte dei meteorologi non ha dubbi: con il passaggio dell’uragano Laura dalla categoria 4 alla 5, potrebbe essere la tempesta più violenta che si sia mai abbattuta sugli Stati Uniti. In realtà, sulle coste del golfo del Messico già si possono verificare i primi effetti in virtù di venti che soffiano a oltre 200 Km/h e che hanno provocato già i primi blackout.

Gli esperti del National Hurricane Center stanno mettendo in guardia la popolazione in quanto i forti venti, che potrebbero a breve superare i 250 Km/h, possono provocare delle mareggiate alte e violente e inondazioni letali. Le onde, che potrebbero superare anche i 6 metri di altezza, riuscirebbero a penetrare all’interno della costa per diversi chilometri.

I motivi di questa forte preoccupazione derivano dal fatto che la velocità all’approdo dell’uragano è superiore a quella di Katrina che nel 2005 provocò un vero e proprio disastro; Laura ha aumentato la sua intensità nell’intera giornata di mercoledì e durante la notte si è ulteriormente rafforzato.

Come accennato, i forti venti hanno comportato anche che oltre 100 mila abitazioni si siano ritrovate prive dell’energia elettrica; la CNN ha precisato che circa 16 mila utenze si trovano nel Texas mentre oltre 85 mila in Louisiana.