The State of the Union: il Coronavirus al centro della conferenza di quest’anno

Oggi, venerdì 8 maggio, a partire dalle ore 10:00, avrà inizio la conferenza annuale intitolata The State of the Union, che ogni anno si svolge a Firenze nella prima metà del mese di maggio. Nel 2020, per la prima volta, la conferenza si terrà online. Colpa del coronavirus, che in pochi mesi ha rivoluzionato il mondo intero. Sarà proprio l’emergenza Covid-19 al centro del dibattito di quest’anno, al quale prenderanno parte il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la numero uno della BCE Christine Lagarde e il nuovo Presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

Come cambierà il mondo dopo il coronavirus

Il tema centrale di quest’anno sarà incentrato sul coronavirus. Nello specifico, i relatori annunciati della conferenza The State of the Union cercheranno di descrivere a grandi linee quali saranno le prime conseguenze del Covid-19 sulla vita sociale delle persone e sull’economia. Il distanziamento interpersonale è soltanto una delle grandi differenze rispetto alla vita condotta prima che esplodesse la pandemia. Riveste una notevole importanza anche la sfera economica, con milioni di nuovi disoccupati negli Stati Uniti e nel resto del pianeta.

La conferenza The State of the Union 2020

Alla sessione mattutina prenderanno parte Renaud Dehousse, numero uno dell’Istituto Europeo (EUI), a cui spetterà il compito di inaugurare il dibattito. Previsto anche il doppio intervento del Governatore Enrico Rossi e il sindaco di Firenze Nardella. In occasione della prima sessione, spazio anche a un breve discorso del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Molto atteso anche il discorso di Christine Lagarde, finita nel mirino delle critiche di recente dopo una battuta che è costata cara alla Borsa italiana. A chiudere la conferenza sarà invece il premier Giuseppe Conte.