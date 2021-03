Akash Kumar e la polemica con Selvaggia Lucarelli

Di lui dicono che si presenti alle cene dicendo ″È arrivato Dio″. Occhi di ghiaccio, fisico scultoreo, il modello Akash Kumar è approdato all’Isola dei Famosi dichiarando che farà vedere la sua bellezza interiore perché ″quella esteriore, beh, è sotto gli occhi di tutti!″

Antipatico quel che basta, sbruffone a tratti, ha dato prova di un’insospettabile cavalleria durante la prova per recuperare gli zaini con gli effetti personali dei concorrenti. Peccato che a fine puntata ci sia stato lo scivolone che lo ha visto protagonista di una piccola discussione con Ilary Blasi che gli ha chiesto spiegazioni sulla nomination di Drusilla.

Il modello infatti nei giorni scorsi si era detto interessato alla giovane ereditiera Gucci. Alla domanda della conduttrice ha risposto semplicemente che non ne è più attratto.

Chi è Akash Kumar

Akash è nato a Nuova Delhi da madre brasiliana e padre indiano. Dopo aver vissuto in India, si trasferisce con la madre a Verona dove si diploma al liceo linguistico. Entrato nella moda all’età di 6 anni, si trasferisce a Milano per continuare la carriera di modello, sfilando per marchi di fama internazionale.

Il grande salto lo fa nel 2018 quando partecipa a Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Il mondo della moda comincia a stargli stretto e inizia a studiare recitazione. Nel cast dell’Isola dei Famosi 2021 fa parte della squadra dei Rafinados insieme a Elisa Isoardi, Angela Melillo, Ferdinando Guglielmotti, Drusilla Gucci e Roberto Ciufoli.

Le polemiche

Akash stava per rinunciare alla partecipazione all’Isola dei Famosi a causa della clip di presentazione in cui si poneva l’accento soltanto sulla sua bellezza esteriore e sulla carriera di modello.

Il ragazzo non è nuovo alle polemiche.

Durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, la giurata Selvaggia Lucarelli ha svelato che Akash non era nuovo al mondo dello spettacolo e che stava facendo di tutto per nasconderlo. In passato infatti si era celato dietro un nome d’arte, quello di Pablo Andreis Romeo.

Vita privata

Di Akash si sa soltanto che ha sofferto per un lungo periodo di attacchi di panico. Pare sia stato legato a Cecilia Rodriguez e che sia molto amico di Francesco Monte, ex della donna.