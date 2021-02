Vi ricordate Marco Bellavia di Bim Bum Bam? A Pomeriggio Cinque scoppia in lacrime

Pomeriggio Cinque: Marco Bellavia, ospite di Barbara d’Urso scoppia in lacrime. L’ex volto di Bimb Bum Bam e tra i protagonista della serie TV Kiss Me Licia con Cristina D’Avena si confessa. Ecco cosa è successo in diretta ieri sulle reti Mediaset.

Marco Bellavia piange in TV

Marco Bellavia, classe ’64 e oggi anche papà di un promettente ciclista, è stato ospite ieri pomeriggio nel salotto di Barbara d’Urso, dove si è lasciato andare ad un pianto malinconico. L’ex volto di Kiss Me Licia e Bim Bum Bam ha ancora tantissimi follower sui suoi social network, canali che lui stesso gestisce e che arricchisce di contenuti reali inerenti alla sua vita e alle sue attività. Ma sul piccolo schermo non è più stato ingaggiato dagli anni d’oro, gli anni ’90.

Proprio a Pomeriggio Cinque è stato mostrato a Marco Bellavia un trailer, montato dalla redazione, che ripercorreva la sua vita e mostrava il suo corollario TV. in quello stesso momento si è lasciato andare ad un pianto. Mi piacerebbe tornare al mio lavoro, la TV per ragazzi, ha confessato sempre in diretta a Pomeriggio Cinque.

Lo stesso Bellavia durante il passato lockdown aveva provato, mediante il suo canale Instagram e spesso accompagnato dal figlio, a creare momenti live di intrattenimento. Si trattava di iniziative del tutto private e che non hanno avuto seguito mainstream.

Marco Bellavia: ecco come ho passato gli ultimi 13 anni

Nel salotto della d’Urso Marco Bellavia si è commosso e si è confessato live ieri pomeriggio. Guardando le immagini che lo ritraevano insieme al figlio ha affermato: “G li ultimi 13 anni li ho dedicati interamente a lui, per me è importante passare del tempo insieme”.

Di preciso non si sa che occupazione abbia oggi Marco Bellavia, ma sicuramente il figlio è al centro del suo mondo. Sbirciando i suoi profili social si possono vedere tanti scatti insieme, tante gite, attimi di quotidianità: insomma Marco Bellavia è un padre modello come purtroppo oggi ce ne sono pochi. “I soldi prima o poi tornano e torneranno anche a me” ha anche affermato Bellavia sempre a Pomeriggio Cinque.

E tra commenti del calendario Europa League e Tagadà di Tiziana Panella qualcuno su Twitter a proposito di Bellavia si è espresso. E ha sottolineato come ci siamo programmi tematici ed eterogenei, perché non inserire in palinsesto anche lui?