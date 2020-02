Banca Intesa vuole comprare Ubi, Messina spera in un esito positivo dell’operazione

Durante una conferenza stampa indetta da Intesa San Paolo, il CEO dell’azienda, Carlo Messina, ha annunciato il lancio di un’Ops su Ubi Banca. Messina ha raccontato di come, dopo un’attenta analisi del mercato, San Paolo abbia capito che questo tipo di operazione era possibile da realizzare solo con un istituto di credito come Ubi Banca che viene considerata una delle migliori banche attualmente sul mercato. Se l’offerta dovesse essere accettata, Banca Intesa San Paolo si ritroverebbe ad avere un gruppo più forte di Unicredit e Credit Suisse, molto vicino ai risultati di Deutsche Bank che viaggia su numeri molto alti. Per questo motivo Messina si augura che l’operazione possa andare in porto in modo amichevole, perché si tratterebbe di una soluzione ottima per tutte le parti in causa.

Intanto l’operazione che sta provando a portare a casa Banca Intesa è stata accolta con grande interesse da parte delle Borse che hanno premiato il titolo Intesa con un rialzo del 2,4% mentre quello di Ubi è schizzato al 22,6%. I mercati sembrano gradire, quindi, l’idea della nascita di questo terzo polo bancario europeo con una capitalizzazione di mercato pari a 48 miliardi di euro e la prospettiva di gestire 1,1 trilioni di euro di risparmi degli italiani. La Bce è già stata informata dell’operazione e ha dato un primo parere positivo.

Per Carlo Messina Ubi Banca rappresenta la migliore soluzione per un’operazione del genere in quanto i due istituti di credito hanno molte caratteristiche in comune: si tratta dei due migliori player italiani che possono crescere ulteriormente insieme, conquistando la leadership europea del credito. L’offerta di Ops consentirà a Banca Intesa San Paolo di raggiungere e superare i 6 miliardi di euro di utili nel 2022 e per questo motivo Carlo Messina si augura che i vertici di Ubi possano accogliere l’offerta in modo amichevole e non come una scalata ai vertici aziendali, anche se l’offerta pubblica è arrivata quasi a sorpresa nel giorno della presentazione del piano industriale di Ubi.