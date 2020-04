Collagena Lumiskin: una soluzione efficace contro le macchie della pelle

Collagena Lumiskin e la sua lotta all’iperpigmentazione

Prima di capire come questa crema agisca sulla pelle uniformandone il colorito ed eliminando le antiestetiche macchie scure dovute all’iperpigmentazione cerchiamo di capire cos’è l’iperpigmentazione e da cosa è provocata.

L’iperpigmentazione è dovuta dall’eccessiva produzione di melanina in alcune aree della pelle, produzione che poi ne determina lo scurimento cutaneo. Certi tipi di melanociti infatti producono più melanina di altri in risposta all’esposizione al sole. Questo processo può essere causato da una serie di fattori, tra i più diffusi troviamo gli squilibri ormonali o gli effetti collaterali di alcuni trattamenti farmacologici. A soffrire di macchie cutanee sono principalmente le donne di tutte le età per motivi genetici, dopo una gravidanza o per infiammazioni post-acne tipiche del periodo adolescenziale.

Collagena Lumiskin: come agisce sulla pelle e ingredienti

Grazie ad un’innovativa formula, composta al 99,5% da collagene, allo 0,5% da lumisphere e dal restante 0,5% da olio di gelsomino e jojoba, Collagena Lumiskin svolge una triplice azione:

blocca l'invecchiamento e liscia anche le rughe più profonde restituendo un aspetto giovane e uniforme;

migliora l'elasticità della pelle nutrendola in profondità e allevia gli inestetismi causati dalle infiammazioni;

agisce sulla sintesi di melanina stabilizzandola e favorendo la rigenerazione cellulare.

