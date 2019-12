Maltempo su maggior parte dell’Italia: nevica a Torino e Milano

Come previsto dai meteorologi, la neve sta iniziando a scendere in alcune zone del nord Italia, tra cui Milano che in queste ore è interessata da una leggere nevicata, ma per il momento non desta preoccupazione.

Diversa invece la situazione in Piemonte, dove dopo le alluvioni delle scorse settimane, ora è atteso un brusco peggioramento del tempo con nevicate anche a basse quote. Nevica nel Torinese e nell’Alto Novarese, mentre nelle prossime ore la vene dovrebbe raggiungere anche la provincia di Biella, Vercelli ed Alessandria. Nella zona delle Alpi, in particolare sul confine, sono previste forti raffiche di vento fino a km/h e bufere di neve di forte intensità. Nelle vallate dell’Alessandrino occorre fare molta attenzione al fenomeno della pioggia congelata che potrebbe provocare disagi alla viabilità rendendo la strada particolarmente scivolosa.

Diramata allerta meteo della protezione civile su tutta la regione Lazio. La sindaca Virginia Raggi ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a causa delle forti raffiche di vento e delle piogge intense che dovrebbero abbattersi su Roma. La sindaca, con un messaggio su Facebook, invita tutti i romani a limitare al massimo gli spostamenti in città.

Scuole chiuse per maltempo anche nella città di Napoli, dove è prevista allerta meteo dalle 12 di oggi fino a domattina alle 9.00. Il sindaco de Magistris ha ordinato anche la chiusura dei parchi cittadini invitando tutti alla massima cautela, cercando di evitare gli spostamenti sia con i mezzi, sia a piedi. Ricordiamo che su tutta la regione Campania sono previsti forti grandinate e raffiche di vento che potrebbero causare la caduta di alberi o cornicioni. Inoltre, a causa della pioggia, si potrebbero verificare situazione di allagamenti di sottopassi o dei locali sotterranei. Massima prudenza dunque se si decide di uscire di casa nella giornata odierna.