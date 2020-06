Pau Donés: morto il leader degli Jarabe de Palo

Pau Donés, leader degli Jarabe de Palo, si è spento nella giornata del 9 giugno, aveva solo 53 anni ed era malato di cancro da tempo. La sua famiglia ringrazia il personale sanitario e ora chiede rispetto per la privacy del cantante.

Pau Donés soffriva di cancro da agosto 2015. Ad annunciarlo fu proprio lui e decise di non fermare la sua vita professionale fino a quando sarebbe stato possibile. Ha mantenuto la sua promessa.

La vita di Pau Donés

Pau Donés è nato a Montanuy, in Aragona, dal 1995 è il cantante degli Jarabe de Palo con cui ha esordito, nel lontano 1996, con il fortunato album La flaca. L’ascesa della band non si è fermata, infatti, ha moltiplicato i suoi successi con i brani Depende, De Vuelta y Vuelta, Bonito. L’ultimo album è uscito proprio alla fine di questo maggio, Traga o escupe.

Gli ultimi mesi di Pau

Pau Donés, come si può capire, ha sempre amato la musica e ha dichiarato in una passata intervista di non volersi fermare per il cancro. Infatti la malattia, secondo lui, avrebbe dovuto adattarsi alla sua vita. Quindi ha continuato a cantare e organizzare concerti, fino a quando è stato possibile.

Tra le sue ultime apparizioni in pubblico vi è un concerto a Barcellona, nel 2019. Lo scopo era quello di raccogliere fondi per un istituto oncologico della Vall d’Hebron.

Durante il lockdown spagnolo ha cantato anche dal balcone di casa, componeva canzoni al momento e, quindi, si esibiva. Una strofa recitava “faccio ciò che ho sempre desiderato fare di nuovo”. Quindi anche negli ultimi mesi di vita non ha smesso di cantare e fare beneficenza. Infatti ha donato 2500 mascherine all’ospedale Moises Broggi.

La morte

Pau Donés si è spento a soli 53 anni. La famiglia ringrazia il personale medico che si è occupato di lui, tutti coloro che gli sono stati vicino e ora, al pubblico, chiedono rispetto per la privacy del cantante.

Sono molti gli esponenti del mondo dello spettacolo che gli hanno dedicato un pensiero. Tra tutti ricordiamo Jovanotti, suo grande amico e collega, ha dichiarato che