L’uomo più sexy del mondo 2020 è Michael B. Jordan

Ha conquistato le attenzioni della critica e il cuore dei suoi fan per le interpretazioni in “Black Panther” e “Prossima fermata Fruitvale Station”, ma ora Michael B. Jordan inizia a farsi apprezzare anche per la sua straordinaria bellezza.

L’attore è infatti appena stato nominato “uomo più sexy del mondo 2020″ dalla celebre rivista People.

Altro motivo di gioia quindi per Michael, dopo la vittoria di Joe Biden alle presidenziali. L’attore trentatreenne è in realtà abituato ai successi. Basti pensare che la sua carriera ha avuto inizio con l’entrata nel cast de “I Soprano”.

Niente male per un ragazzo, all’epoca giovanissimo, nato in California e vissuto nel New Jersey, che oggi sfoggia un fisico mozzafiato frutto degli intensissimi allenamenti a cui si sottopone, come quelli per prepararsi a interpretare il ruolo del pugile Adonis Creed nella saga di Rocky, al fianco del grande Sylvester Stallone.

Altrettanto grande sta diventando Michael B. Jordan che, oltre che essere bello e sexy, sta costruendo una carriera di tutto rispetto. A proposito della sua carriera, pare che il nostro Stefano Sollima (regista di Suburra e Romanzo Criminale, solo per citare un paio dei suoi lavori) lo abbia scelto per interpretare uno dei ruoli del suo prossimo film che si intitolerà “Senza rimorso”.

Un’altra occasione, dunque, per vedere Michael all’opera per tutti i fan e, soprattutto, le fan già rallegrate da alcune voci che lo danno di nuovo single.