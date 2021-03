Audi e-tron GT e il suo debutto tutt’altro che glaciale

Debutta sulle nevi gelate e sul ghiaccio la nuova Audi e-tron GT, ultimo modello elettrico lanciato da una delle case automobilistiche più riconosciute ed apprezzate sul mercato.

In una scenografia spettacolare che è quella delle Dolomiti, nei pressi del lago di Misurina, sono state provate le due versioni con le quali la Audi si presenta al pubblico: la e-tron GT e la sportiva RS e-tron GT.

Audi non delude mai

Le promesse anticipate dalla casa automobilistica vengono mantenute. La berlina-coupé, più affascinante ed attraente che mai, si rivela più grintosa ed efficiente che mai. Lunga quasi 5 metri (con un passo di 2,9 metri) e larga quasi 2 metri, resta comunque aerodinamica e non perde la sua aggressività. Il bagaglio posteriore con una capacità di 405 litri rimane molto soddisfacente, considerando che nel vano anteriore si possono sfruttare altri 81 litri. Ottima l’abitabilità interna, favorita dai vari incavi delle batterie.

Il lusso di casa Audi non manca: tecnologia e connessioni di altissimo livello e spazi disegnati intorno al guidatore. I sedili anteriori (che Audi ama chiamare monoposto) sono divisi fra loro da una ampia console centrale, che nella parte inferiore ospita le bocchette di areazione e i comandi del climatizzatore. Ovviamente non mancano i comandi vocali, i celebri servizi Audi Connect e l’hotspot per il wifi, che si aggiungono alla strumentazione Virtual Cockpit da 12,3”, tutta totalmente digitale.

Il futuro è elettrico ed elettrizzante

Le due versioni e-tron GT si differenziano fra loro fondamentalmente per le prestazioni. È la potenza che le mette fra di loro in competizione. Pur avendo entrambe un motore per asse e delle batterie da 93kWh, la potenza raggiungibile da ognuna è nettamente diversa. La e-tron GT si presenta con a 476 CV e 630 Nm mentre la RS raggiunge i 588 CV e gli 830 Nm, pertanto la potenza della prima è di 530 CV contro gli 830 CV della seconda.

La ricarica delle batterie può essere effettuata col caricatore in dotazione a bordo da 11kW oppure con i sistemi rapidi ad un massimo di 270 kW. Ed è proprio la posizione delle batterie che rende la guida molto piacevole. Mentre la e-tron GT monta le sospensioni a controllo elettronico, la raggiante RS e-tron GT prevede le sospensioni pneumatiche.