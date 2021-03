Test Day Formula1

In F1 si comincia a fare sul serio

Effettuato anche il filming day con Leclerc e Sainz sul tracciato a Sakhir.

Il confronto come di consueto sarà con la Mercedes.

E sul serio non vediamo il momento di ammirare le monoposto su cui in effetti abbiamo alzati i veli soltanto nelle scorse settimane: chi si rivelerà una grande scoperta sul circuito e chi invece mostrerà limiti evidenti già da questa anticipazione di tornata 2021 della Formula 1? Un piano particolarmente ristretto per i test invernali 2021, che scatteranno venerdì 12 marzo alle 8, con una seduta della mattinata che avrà una sosta intorno alle 12 per riprendere in seguito e chiudersi alle 17.

Per prima cosa è arrivato sul circuito con la SF21 Charles Leclerc in mattinata, mentre nel dopo pranzo è toccato a Carlos Sainz compiere alcuni giri con l’ultima monoposto.

Per quanto riguarda la Red Bull il solo Max Verstappen, in questa esclusivo dì, si sobbarcherà tutto il compito.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti su quanto sta accadendo in tracciato al Sakhir ci arriveranno dal sito internet pubblico della Formula 1.