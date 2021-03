Iker Casillas e Sara Carbonera, love story al capolinea

Tutti ricorderanno quando ai microfoni di una professionalissima Sara Carbonero si presentò il portiere della Spagna Iker Casillas, fresco vincitore con la sua nazionale, del campionato del mondo.

Talmente emozionato, euforico e pieno di felicità colse tutti di sorpresa baciando la Carbonero, che in quel momento era soprattutto la sua fidanzata e non certo la giornalista sportiva. È così che il mondo scopri la loro tenera relazione, con quel bacio rubato, un gesto romantico che sciolse il cuore di tutte le donne e fece morire d’invidia le fan del famoso nonchè affascinante portiere.

Una storia nata sul campo praticamente. Esattamente come allora che colse tutti piacevolmente di sorpresa scoprirli insieme, questa volta allo stesso modo coglie impreparati venire a sapere che la love story nata 11 fa sembrerebbe arrivata al capolinea.

Quel bacio in pratica ufficializzò la loro relazione, alla quale in gran segreto è seguito il matrimonio celebrato vicino Madrid. Da questa storia sono nati due figli, Martin nel 2014 e Lucas nel 2016.

Una storia fatta non solo di eventi positivi. Il 2019 non è stato certo un anno facile per la coppia, tutto è cominciato a maggio con il tumore ovarico per la Carbonero, la quale è stata sottoposta recentemente a un nuovo intervento nella clinica dell’università di Navarra per una ricaduta.

Nello stesso mese dello stesso anno, Casillas è colpito da un infarto miocardico durante un allenamento con la squadra del Porto, squadra nella quale militava dopo gli anni del Real Madrid. Viene operato all’ospedale di Porto, torna in squadra ma non gioca più una partita fino alla decisione di abbandonare il calcio presa il 4 agosto del 2020.

E ora questo fulmine a ciel sereno, pare di comune accordo, tanto che sono già diverse settimane che l’ex portiere spagnolo vive in una casa diversa da quella della sua famiglia.