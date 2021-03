Il finale shock di Montalbano: spunta l’amante Antonia

È stato piuttosto sconvolgente l’ultimo episodio della serie Il Commissario Montalbano – Il Metodo Catalanotti andata in onda l’8 marzo, durante il quale il protagonista fa una scelta dettata totalmente dal cuore.

Montalbano e le sue scappatelle

Il sensuale e affascinante Commissario Montalbano, oltre che ad attrarre il pubblico oltre lo schermo, è sempre stato in grado di destare l’attenzione di moltissime donne e fanciulle, ma le sue varie “scappatelle” ed i numerosi colpi di fulmine non erano fino ad ora mai riusciti ad appannare il sentimento che scorre fra lui e la sua amata Livia (interpretata da Sonia Bergamasco). Fino ad ora, appunto. Perché proprio nelle ultime apparizioni le cose sono andate in modo inaspettatamente differente.

Ne Il Metodo Catalanotti, andato in onda ieri su Rai Uno, Salvo (da anni Luca Zingaretti) ha incontrato Antonia (la bellissima Greta Scarano) ed è scoccata subito la scintilla. La nuova responsabile della scientifica è riuscita laddove molte altre donne prima avevano fallito: far cadere in tentazione Montalbano e farlo suo (per sempre).

Una telefonata poco gradita ai milioni di fan di Montalbano

Luca Zingaretti è stato seguito nei panni di Montalbano in questo ultimo episodio (o meglio quello che si presume sia stato il finale definitivo di tutta la serie) da ben 9 milioni di telespettatori con uno share del 38,4%, gli stessi che da anni hanno guardato con stima e apprezzamento le storie del Commissario.

Ieri, però, il pubblico è esploso sui social, indignato e ferito dall’epilogo della puntata. A scaturire le ire degli ammiratori e delle ammiratrici, la telefonata con la quale Montalbano manda in malora il rapporto ventennale avuto con Livia. E lo fa con freddezza e senza conferire una sola parola ed è forse proprio questo che ha fatto ancor più arrabbiare gli utenti del web. Chiudere un rapporto col silenzio, senza nemmeno una giustificazione, una frase, un addio. Così, mentre Livia si dichiara stanca di interpretare il ruolo dell’eterna Penelope, Montalbano rimane zitto. E proprio quando il pubblico prova un sospiro di sollievo – e anche un po’ di soddisfacente ripicca – nel momento in cui pare che Antonia non abbia intenzione di impegnarsi in alcuna relazione, il tutto ritorna immediatamente grigio nel momento in cui, proprio sul finale, la donna ci ripensa e da al commissario una possibilità.

Non resta, dunque, che sperare in una trasposizione degli ultimi libri di Camilleri in tv, per vedere magari un ulteriore colpo di scena.