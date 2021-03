Juventus – Porto, il ritorno degli ottavi di Champions League

È il giorno di Juventus – Porto. Alle 21 si apre a Torino il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Andrea Pirlo è chiamata a ribaltare il risultato dell’andata, quando con un’opaca prestazione è però riuscita a limitare i danni grazie alla rete di Chiesa all’82’.

Ben più difficile sarebbe stato recuperare lo 0-2 realizzato da Taremi e Marega, entrambi in apertura dei rispettivi tempi, anche se la Juventus ci ha abituati a imprese memorabili, come quella riuscita all’Atletico Madrid, quella contro il Barcellona quest’anno nel girone che è valso il primo posto e quella solo sfiorata proprio contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo.

Alla Juventus basterà vincere 1-0, oppure con due gol di scarto superato il punteggio di 2-1 che porterebbe ai supplementari. La Juventus dovrebbe scendere in campo con Szczesny tra i pali, i rientranti Chiellini e Bonucci per aggiungere esperienza e solidità in difesa, Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce. A centrocampo dal primo minuto si riappropria del suo posto in cabina di regia Arthur, pedina fondamentale nello scacchiere bianconero, Rabiot, Ramsey e il fondamentale Chiesa, l’uomo sicuramente più in forma della rosa juventina. In attacco Morata dopo l’ottima prestazione contro la Lazio affianca l’inamovibile Ronaldo.

A disposizione di Pirlo diverse soluzioni per cambiare la partita in corso, qualora questa formazione fosse confermata. De Ligt e Demiral sono ormai due certezze e se serviranno opzioni offensive a disposizione dell’allenatore bianconero ci sono McKennie, Bernardeschi, che ha dimostrato di essere in discreta forma, e Kulusevski.

L’altra partita di giornata è Borussia Dortmund – Siviglia. I tedeschi partono dal vantaggio di 3-2 dell’andata, maturato in Spagna, dove protagonista assoluto è stato il bomber Haaland, autore di un assist e due reti.

La Juventus sarà possibile vederla anche in chiaro su Canale 5, oltre al canonico appuntamento con i canali Sky.