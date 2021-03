In fondo al lago un Iphone ancora funzionante

È una tradizione, un’abitudine che si ripete periodicamente quella di passare al setaccio il fondo del lago Harrison nei pressi di Vancouver che ha una profondità massima di 279 metri.

Due sommozzatori sono scesi nelle profondità di questo lago e hanno raccolto l’inverosimile bottino che ogni anno il posto regala. Tra tesori di ogni genere e spazzatura che non fa mai male eliminare e dare una mano all’ambiente, è saltato fuori un iphone 11 ancora perfettamente funzionante. Incredibile ma vero!

Il ritrovamento è avvenuto in una zona in cui la profondità è di circa 30 metri, la casa certifica una resistenza di due metri, ma soprattutto lo smartphone apparteneva, perché poi il proprietario è stato ritrovato, a Fatemeh Ghodsi che lo aveva perso sei mesi prima, quando anche in questo caso, un cellulare dovrebbe riuscire a resistere soltanto mez’ora. È un caso incredibile anche perché i sommozzatori di cellulari in acqua ne trovano davvero tanti, nel corso del 2020, ben 26 ma nessuno finora era risultato funzionante.

Il legittimo proprietario, ormai rassegnato ad aver perso il cellulare e acquistatone un altro, quando ha ricevuto la chiamata ha pensato immediatamente a uno scherzo, ma alla fine si è dovuto ricredere e si è convinto che il suo smartphone era stato davvero ritrovato e recuperato dalle profondità del lago Harrison.

Nel 2020 oltre ai sopracitati smartphone, trovati anche 100 paia di occhiali e due GoPro, non male anche il bottino in questi appena due mesi del 2021, con 35 paia di occhiali, cinque smartphone e una GoPro.

Il ritrovamento e l’incredibile sorpresa coincidono con un’altra notizia da non lasciarsi scappare e cioè la possibilità di acquistare un Iphone 12 da 64 GB con uno sconto pazzesco di più di 130 euro e quindi a un prezzo finale di 800 euro. Considerate le incredibili capacità di resistenza dimostrate dall’Iphone sembra proprio un’occasione da non perdere.