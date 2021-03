Il Lecce cala il poker contro la Reggiana

Nel posticipo della 27^ giornata di serie B il Lecce era atteso dalla trasferta di Reggio Emilia, la squadra di mister Corini liquida la pratica già nel primo tempo con il vantaggio di Coda su rigore, il raddoppio arriva con Majer e prima del duplice fischio che manda le squadre negli spogliatoi arriva la doppietta di Coda, questa volta su azione, a congelare partita e risultato sul 3-0.

Nella ripresa si complica ulteriormente la situazione della Reggiana con l’espulsione, per doppia ammonizione, di Ajeti. Il Lecce controlla e riesce a trovare anche il quarto gol, ancora su rigore, questa volta battuto da Stepinski, subentrato proprio a Coda al 66° della gara.

Grazie a questa vittoria il Lecce mantiene il passo del treno di testa e anzi guadagna tre punti sul Venezia, battuta in casa dal Brescia, che ora è solo a due lunghezze di distanza.

Completamente contraria la situazione della Reggiana che rimane inchiodata al quint’ultimo posto, perdendo l’occasione di superare la Cremonese, battuta in casa dalla Salernitana, e di distanziare il Cosenza, uscito sconfitto dalla gara casalinga contro il Frosinone.

Majer, autore del gol del 2-0, tra il primo e il secondo tempo della partita si proclama soddisfatto del risultato parziale. La strada è quella giusta e serve proseguire questo cammino. Detto fatto il Lecce si è facilmente sbarazzato della Reggiana e ora ha messo nel proprio mirino la prossima giornata di campionato.

L’obiettivo è quello di stare sempre attenti a non commettere passi falsi e soprattutto a non perdere punti in quelle che vengono definite sulla carta partite più semplici.

Non certo quella di sabato 13 marzo quando in via del mare a Lecce si presenterà il Chievo di mister Aglietti, che segue il Lecce a un punto di distanza, ma con una partita in meno, quella cioè che dovrà disputare questa sera nel posticipo che chiude la 27^ giornata in casa contro il Vicenza.