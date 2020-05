Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, la fine di un amore?

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi sembravano ancora così affiatati. La loro è una storia romantica, i due si sono voluti, desiderati e addirittura sposati in segreto a Londra nel 2014. Un matrimonio felice proprio come nelle favole.

A dimostrare la forza della loro unione era anche l’intensa attività social di Alessia e Paolo che, con i rispettivi figli frutto dei precedenti matrimoni, erano un esempio perfetto di famiglia allargata. Ma cosa non ha funzionato?

Le ipotesi sulla rottura

Negli ultimi mesi pare che le cose tra Alessia e Paolo non siano state proprio chiare e neanche tanto felici, quindi, la rottura, secondo le indiscrezioni di Dagospia, sarebbe stata inevitabile.

L’evento sarebbe avvenuto in pieno lockdown proprio qualche giorno dopo il compleanno della bella Marcuzzi. Il 20 aprile, infatti, tutto sembrava procedere per il meglio. Paolo le ha fatto gli auguri per il suo compleanno con una serie di foto felici e una dedica di cuore. Quindi tutto sembrava filare liscio soprattutto sui social network.

Anche Alessia Marcuzzi non avrebbe dato segnali di stanchezza poiché anche lei ha pubblicato altre foto sul suo profilo Instagram che non lasciavano presagire una crisi sentimentale. Baci focosi e promesse per il futuro. Cosa avrebbe fatto scattare la molla? Che sia stata la quarantena forzata a dare il colpo di grazia ai due?

Per ora non c’è ancora alcun annuncio ufficiale sui social della Marcuzzi e Calabresi, però, la notizia non cadrà nel vuoto.